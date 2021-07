Generación de empleo: cuáles son las perspectivas para el 2021

Regalar dinero para consumo tiene un efecto muy distinto que pagar la misma cantidad de dinero a quien trabaja y produce. Uno es negativo y el otro positivo. Pero si los recursos se destinan a infraestructura u obra pública que queda y significa mejores servicios futuros, entonces el efecto inflacionario será muy bajo.

Si la expansión del gasto fuera solamente en gasto corriente, creo que hay dos razones por las que habrá más inflación. Una: a menos que haya más producción y posibilidades de comercios abiertos, aunque haya más dinero en la economía no se encontrarán más bienes o servicios para comprar.

Las reservas son bajas y se mantienen en base a cupos a importaciones y retenciones a exportaciones. No sé si el Gobierno estará dispuesto a seguir operando con bonos. Por otra parte, si hubiéramos hablado hace unas semanas jamás se me hubiera ocurrido que prohibirían exportar carne, que trae divisas y crecimiento en el interior.

En cuanto a la negociación con el FMI, todo acuerdo implicaría marcar un camino hacia la sostenibilidad fiscal. Si no se firma, es que ese camino no está aún definido y difícilmente llamaría a eso realismo. El Fondo puede esperar; no estoy tan segura que nosotros también.

En el corto plazo es imposible generar empleo en las condiciones actuales. Si hay novedades, espero que sea para mostrar que Argentina no va a encerrarse aún más en un callejón. El único camino de crecimiento que nos queda son las exportaciones, que necesitan confianza y estabilidad. Con o sin el Fondo estaremos sin crédito por muchos años. Con o sin el Fondo debemos exportar, que será la única forma de generar empleo.

*Diana Mondino es profesora de la UCEMA

por Diana Mondino*