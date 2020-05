Unas 280 empresas se bajaron del programa ATP de subsidio al salario

Unas 280 empresas se bajaron hasta el 22 de mayo del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que subvenciona el 50% de los salarios hasta $ 33.700. En la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que administra el plan, advierten que se trata de solo el 0,1% de las 280.000 compañías inscriptas. No está claro si las que declinaron del beneficio son grandes compañías o pymes.

Algunas de las que renunciaron al subsidio son filiales de multinacionales que recibieron la orden de sus casas matrices. En las últimas semanas ha habido ciertos ruidos entre el oficialismo y el empresariado por el ATP. Según comentan grandes empresarios, lo que más polémica desató fue la idea de la diputada Fernanda Vallejos de que el Estado se quedara con acciones de las compañías a las que subvenciona y puso como ejemplo los rescates que países europeos están ofreciendo a firmas al borde de la quiebra y los que el mundo occidental operó en la crisis mundial de 2008. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, calificó la propuesta de “interesante”, aunque el Ejecutivo y la propia Vallejos aclararon que no hay ningún proyecto de ley en marcha. Entre los hombres de negocios señalan que los salvatajes en Europa son voluntarios, no compulsivos, y se circunscriben a empresas puntuales como la aerolínea alemana Lufthansa, y no a todas a las que se les subsidian los salarios.

Pero después de las críticas kirchneristas a la inclusión de grandes compañías en el ATP, el Ejecutivo limitó aún más su acceso. Extendió de uno a dos años el plazo en que las firmas asistidas deberán abstenerse de recomprar acciones, distribuir dividendos o comprar dólares en la Bolsa y por contado con liqui. También se prohibió que se sigan subsidiando en mayo salarios de más de $ 250.000, como en abril. Este tope y las restricciones al dólar fueron consideradas razonables por los empresarios, pero el reparto de ganancias divide opiniones.

Tampoco gustó a muchas empresas que el Gobierno hiciera públicos los datos de cuáles habían pedido el subsidio y los nombres de sus empleados. Cuando nació el ATP, ya algunas grandes firmas habían preferido mantenerse al margen por una cuestión reputacional, aún cuando calificaran para el programa por su caída de sus ventas.