VIDEO: Se resuelve la deuda externa, pero queda la deuda social

La Argentina completará hoy el canje de su deuda externa, con el apoyo de los grandes fondos de inversión internacionales, pero al mismo tiempo enfrenta otra deuda: la social, según advierte un informe que emitió el canal de TV pública alemana Deutsche Welle (DW). Uno de cada cuatro argentinos está recibiendo asistencia alimentaria del Estado. Cada semana hay cinco intentos de ocupaciones de tierras en la provincia de Buenos Aires, pero también ocurren en la Patagonia.

Mariana Goitía vivía con sus dos hijos en casa de su madre en Guernica, suburbio de Buenos Aires. El pasado 20 de julio participó junto con otras 2.500 familias de la toma de 90 hectáreas privadas deshabitadas. Con los 250 euros mensuales que gana como tutora de una escuela secundaria para adultos nunca tendrá vivienda propia, pero esta delegada de los okupas cuenta que otros están peor porque perdieron el trabajo por la pandemia: "Hay un grave problema habitacional de todos los vecinos y vecinas. Con esto de la pandemia se agravó. Muchas gente se quedó sin laburo. No se cumple esto de que habían sacado un decreto para que las personas no salgan de los alquileres y no los desalojen. Esto de la pandemia agravó todo. La gente no puede ir a trabajar".

El informe completo:

En una Argentina donde el 28% de las viviendas presenta déficits y hacinamiento, con la pandemia ha surgido una ola de intentos de tomas de tierras, a razón de cinco por semana en la provincia de Buenos Aires, donde viven cuatro de cada diez argentinos. Se trata de una de las consecuencias sociales de la crisis del coronavirus.

Otro de los efectos radica en que el Estado debe ofrecer asistencia alimentaria a uno de cada cuatro argentinos, 11 millones en total. En Villa Crespo, barrio de clase media de Buenos Aires, el Movimiento Popular La Dignidad entrega tres veces por semana 80 almuerzos que preparan con comida enviada por el Estado. La cocinera Julia Espinoza cuenta quiénes asisten: "Últimamente nos hemos dado cuenta de que no solamente gente vulnerable sino también la gente que vive en estos barrios. Por ejemplo, jubilados, que están pasándolo mal, estudiantes, que vienen a veces con el tupper, a veces nos piden. Entonces nosotros desde este lugar estamos garantizando la comida".

El presidente Alberto Fernández sabe que desafío social es uno de los retos de la economía argentina después de que este viernes termine el canje de la deuda con bonistas extranjeros. En el Ministerio de Economía se preparan ahora para renegociar con otro gran acreedor del exterior: el FMI. "Argentina ahora tiene un desafío que es llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que permita mantener y recuperar su economía. Hay un programa que fue cancelado, un programa descarrillado, fallido, de 2018 con el Fondo Monetario Internacional. Y ese es el próximo gran desafío", cuenta a DW Sergio Chodos, representante argentino ante el FMI. El Ministerio de Economía argentino prevé seguir asistiendo a empresas y personas afectadas por la pandemia, dejar de emitir tanto dinero para financiar el déficit fiscal y alentar exportaciones.

por R.N.