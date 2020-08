VIDEO: Mar del Plata, con circulación comunitaria, mantiene reaperturas

El avance del coronavirus en Argentina se estabiliza en Buenos Aires, pero crece en las provincias. Mar del Plata es una de las que más ha reabierto actividades y no las planea cerrar pese a que este lunes el alcalde admitió que ha comenzado la circulación comunitaria del Covid-19, según cuenta un informe de hoy del canal de TV pública alemana Deutsche Welle (DW).

Avedis Sahakian es el dueño de Manolo, uno de los restaurantes emblemáticos de Mar del Plata, que cada año recibe 11 millones de turistas y que ha autorizado reaperturas de comercios pese a la reticencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sahakian preside además la asociación que representa a bares y restaurantes, que han podido reabrir hace un mes pero con la mitad de su capacidad para prevenir contagios, y a hoteles, que esperan que pronto se rehabiliten la llegada de viajeros: "El futuro nadie lo tiene claro. Y todos tenemos que cuidar, por un lado, la salud, sin lugar a dudas, y, por otro lado, tenemos que tratar de sobrevivir comercialmente y con el trabajo porque en el futuro no hay otra manera de salir para adelante que no sea trabajando".

El informe completo:

Mar del Plata se distingue de otras grandes ciudades del país no solo por la reapertura de bares y restaurantes sino también de gimnasios, natatorios, centros comerciales, actividades acuáticas y pesca deportiva. El intendente de Mar del Plata es Guillermo Montenegro, del PRO, y el presidente del Ente de Turismo de Mar del Plata, Federico Scremin, defiende que las reaperturas se han logrado por consenso con todas las fuerzas políticas de la ciudad: "Los distintos locales gastronómicos prefieren, a pesar de que trabajan a un nivel inferior, estar abiertos que tener las puertas cerradas. En lo que hace a la salud, Mar del Plata tiene una cantidad de casos diarios, pero no vemos que esto haya aumentado en base a las reaperturas económicas sino que los casos tienen vinculación con actividades esenciales".

El médico infectólogo y ex secretario de Salud de Mar del Plata Alejandro Ferro es uno de los pocos que en la ciudad levanta las voces de alarma sobre las reaperturas ante los contagios, que alcanzaron a 2.571 personas, de las cuales 72 fallecieron. "No es que la cosa esté reñida con la otra, absolutamente. La salud debe guiar las aperturas. No es que la salud esté en contra de las aperturas. Pero la salud debe decir cómo hay que hacerlas y fundamentalmente la palabra testeo e identificación de casos muy precozmente es la palabra clave", dijo Ferro a DW.

Montenegro admitió este lunes que comenzó la circulación comunitaria del virus, pero no cerrará actividades. Mientras tanto, exige un certificado de hisopado negativo a todos los trabajadores esenciales que quieran ingresar a la llamada Ciudad Feliz.

por R.N.