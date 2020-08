Los importadores consiguen fallos contra trabas a artículos extranjeros

Se robustecen los controles a la importación en el Banco Central, que conduce Miguel Pesce, y el Ministerio de Desarrollo Productivo, que lidera Matías Kulfas. Más que cuidar la producción, buscan cuidar los dólares.

Algunos importadores, muchos de los cuales abastecen a la industria y el campo, pidieron medidas cautelares ante la Justicia y ya han conseguido al menos cinco fallos a favor. Se trata de las firmas Berserker Shippings, Next Season, Arbrex Commercial Group, Dimawol y La Tela.

El presidente de la Cámara de Importadores (CIRA), Rubén García, advierte que “hay más de 1.000 licencias no automáticas (LNA) sin destrabar en la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa”, que encabeza Ariel Schale, ex director ejecutivo de la Fundación Pro Tejer. García cuenta que estas demoras son mayores a las de 2019, “que a su vez fue el peor año de la última década”, es decir, que en el último año de Mauricio Macri se atrasaron más licencias que en el kirchnerismo. Lucas Llach, ex director del Banco Nación imputado por el caso Vicentin, tuiteó que Schale aplicó un “muro a las importaciones” que encareció la ropa. El mentor de Pro Tejer, Teddy Karagozian, le contestó por esa misma red: “Después de haber fracasado estrepitosamente como profesional, lo mejor es que te guardes para que la gente se olvide”.

Mientras, ciertas consultoras envían mails a importadores prometiendo el ingreso de mercaderías: “Gestionamos tus LNA con una tasa de aprobación del 85%”. Para despejar suspicacias, aclaran: “Para la obtención del resultado esperado, pagá solo por lo autorizado”.