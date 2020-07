VIDEO: La TV alemana destaca avances del sector tecnológico argentino

En medio de la profunda crisis de Argentina aparecen algunas noticias. El canal de TV pública alemana Deutsche Welle (DW) destacó tres del sector tecnológico: el lanzamiento del satélite Saocom 1B, que se postergó un mes; y la valorización de importantes empresas en plena pandemia.

A fines de agosto se pondrá en órbita desde Cabo Cañaberal, Estados Unidos, un nuevo satélite que el Estado argentino ha fabricado tras una inversión de 600 millones de dólares. El satélite Saocom 1B le servirá a Argentina para medir la humedad del suelo, clave para la producción agrícola, y para monitorear inundaciones, incendios, erupciones volcánicas, las fronteras y su mar, según cuenta DW. El director ejecutivo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, Raúl Kulichevsky, explicó a DW por qué es un hito: "Durante estos últimos años ha habido varios países que se han incorporado al sector espacial, pero hay muy pocos que tienen la capacidad tecnológica de la República Argentina, no solo de tener satélites sino de diseñar sus propios satélites, fabricar sus propios satélites y ensayar sus propios satélites". El lanzamiento del Saocom 1B estaba previsto para marzo, pero se ha pospuesto hasta solucionar los problemas logísticos que ha provocado la pandemia.

Pero no solo el Estado argentino logra avances en tecnología en esta crisis, según DW. También sus empresas privadas, como Globant, que con sus soluciones tecnológicas para gigantes como Disney, Google o Santander ha duplicado su cotización en la pandemia y ya vale 6.700 millones de dólares, más del doble que la petrolera estatal argentina YPF. Martín Migoya es el CEO y cofundador de Globant. En el estudio de música de su casa, contó a DW por qué su empresa se ha valorizado tanto: "La apreciación de Globant tiene que ver con una tendencia mundial en la cual esta pandemia ha acelerado la transformación digital de las compañías. O sea, en general las compañías ya no dudan más sobre si tienen que hacer su transformación digital o no, y eso genera que nosotros veamos un crecimiento grande en la demanda".

Otra empresa argentina ha duplicado su valor en la pandemia: Mercado Libre, que con el comercio, los créditos y los pagos electrónicos en toda Latinoamérica ya vale 50.600 millones de dólares, más que rivales como eBay. Mercado Libre sumará este año 7.000 empleados. También ha suscripto acuerdos con empresas afectadas por la cuarentena como McDonald’s, Starbucks, Burger King y Le Pain Quotidien para incorporar por tres meses a 300 trabajadores suspendidos de esas cadenas gastronómicas. Sebastián Fernández Silva, director de recursos humanos de Mercado Libre, lo detalló a DW: "Las personas de sus equipos interesadas en esto solicitan una licencia en su empleador y nosotros, a través de un contrato a plazo fijo, los incorporamos por el mismo periodo que dura esta licencia para que hagan trabajos en atención al cliente y el área de envío". Pero en el medio de su éxito Mercado Libre enfrentó una protesta del Sindicato de Camioneros, señaló el canal alemán.

por R.N.