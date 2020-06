Video: los nuevos modos de transportarse al trabajo en la pandemia

En Buenos Aires están cambiando las costumbres de movilidad entre aquellos que están autorizados a salir a trabajar, y el canal de TV pública alemana Deutsche Welle (DW) así lo reflejó. Cae el uso del transporte público y sube el de coches, motos, pero sobre todo de bicicletas y monopatines. Además, las fábricas que reabren están obligadas a llevar a sus empleados en vehículos propios.

Por eso, DW entrevistó al periodista y escritor Reynaldo Sietecase, que a sus 58 años no recuerda haberse comprado antes ninguna bicicleta, pero ahora con la pandemia lo ha hecho y ha comenzado a ir a su programa de radio en bici en lugar de ir caminando o tomar un taxi. "Cuando empezó la pandemia, evitar el transporte público hizo que en principio pensara solo en venir a pie y después se me ocurrió venir en bici. Pedí prestada una bici, después me terminé comprando una, me entusiasmé y creo que cuando termine la pandemia voy a seguir viniendo a laburar en bici", contó Sietecase.

En Buenos Aires, los colectivos, el tren y el metro transportan un cuarto de los pasajeros que en tiempos normales. Algunas personas no pueden salir a trabajar, otras hacen teletrabajo y están las que por temor al contagio en el transporte público han recurrido al coche, la moto, la bicicleta o el monopatín. Las ventas de bicis por comercio eletrónico crecieron 86% el segundo mes de la cuarentena.

Fernando Luongo es responsable de movilidad urbana de Newsan, que ha diseñado un monopatín eléctrico que importa desde China. Cuenta que por la pandemia está vendiendo tres veces más de lo previsto y ahora espera que el mercado argentino se eleve de casi 10.000 unidades comercializadas en 2019 a 22.000 en 2020. "En un principio muchas personas lo creen como podría ser infantil o un poco utópico, por estar usando un vehículo eléctrico es algo muy novedoso y muy moderno. Sin embargo, una vez que se suben al producto y empiezan a usarlo les cambia totalmente la vida, el estilo de vida", dijo Luongo a DW.

Las fábricas están reabriendo en Buenos Aires y sus alrededores. En Zárate está la planta de Toyota, que fabrica la mitad de los vehículos que exporta la Argentina. Aquí, la empresa japonesa usaba 50 colectivos para trasladar a sus obreros, pero ahora utiliza el doble. "¿Con qué objetivo? Aumentar el distanciamiento. Hoy cada persona viaja del lado de la ventana y por colectivo viaja la mitad de gente que viajaba anteriormente. Además, con el proveedor del servicio de transporte diseñamos una aplicación para poder ver qué personas, con su número de documento, viajó en el colectivo", contó Andrés Massuh, director de recursos humanos de Toyota Argentina. Si algún empleado se enferma de coronavirus, la empresa puede detectar quiénes viajaron con él, los aísla y testea.

por R. N.