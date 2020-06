El juez del concurso de Vicentin rechaza la nulidad de la intervención

El juez de Reconquista (Santa Fe) que lleva el concurso preventivo de la aceitera Vicentin, Fabián Lorenzini, rechazó hoy el pedido de nulidad del decreto de intervención que había solicitado ayer el ex presidente de la UCR Mario Barletta. El magistrado consideró que el político santafesino carecía de legitimación para formular esa petición, a la que consideró "improcedente".

Barletta había pedido que el fiscal de turno promoviera una acción de amparo postulando la nulidad del decreto que el presidente Alberto Fernández anunció el pasado lunes. También solicitó que se rechazara al interventor estatal de la empresa, Gabriel Delgado.

Pero el juez denegó su pedido. "El peticionante no ha invocado ni acreditado legitimatio ad causam (no inviste ninguno de los roles que la ley concursal reconoce al deudor, acreedor, tercero interesado, o Ministerio Público), ni ad procesum (nos encontramos en la etapa de verificación tempestiva de créditos, con intervención plena de los órganos concursales designados)", dice el fallo. "El interesado tampoco planteó formalmente una acción de amparo, que pudiera dirigirse a cuestionar la constitucionalidad del aludido decreto. Antes bien se centró en sugerir, a través del expediente concursal, la eventual intervención del fiscal de turno para que aquel funcionario promueva dicha acción, si lo considera pertinente", añadió el juez, que no se manifestó sobre el fondo sino sobre la forma del pedido de Barletta.

por R. N.