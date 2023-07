Agustín Drubi: el empresario que decidió volver al país cuando muchos eligen irse

Agustín Drubi es un inversionista argentino que vive en Miami o, al menos hasta hace poco, allí residía. Su estilo de vida tal vez al norte del continente no desentona con el contexto, pero en Argentina, su tierra natal, a la que ha decidido volver, moverse de manera habitual en avión privado, pilotear helicópteros, disparar con armamento de guerra y coleccionar autos como un Rolls Royce, una Ferrari y un Lambo puede que llame un poco la atención.

“Me fui a Miami cuando tenía 14 años, estudié en la Universidad de la Florida, donde comencé a hacer marketing para empresas y luego me recibí de ortodoncista”, cuenta Drubi, quien agrega: “Sin embargo, decidí dedicarme a los negocios e inversiones creando ‘Drubi Capital’, una empresa dedicada a identificar oportunidades adquiriendo otras empresas privadas como inversión”.

En este momento, este portfolio de compañías incluye la cadena de clínicas privadas más grande de Miami, clínicas dentales, una agencia de marketing y otra de asesoramiento para clínicas. Agustín y su grupo están invirtiendo en diversas propiedades para desarrollarse a futuro en el negocio inmobiliario y atendiendo a los tiempos que corren, coquetea con el desarrollo de startups tecnológicas.

A contramano del éxodo de personas de todas las edades que se van del país Drubi ha regresado a apostar a la Argentina. Su próximo paso en el mundo de los negocios y las inversiones es seguir expandiendo su portfolio de compañías adquiriendo nuevas empresas privadas.

No todo es trabajo, también hay tiempo para el placer y eso no quedará en Miami. “Soy joven y como a todos me gusta pasarla bien, viajar, conocer lugares exóticos, practicar actividades poco convencionales y disfrutar del tiempo libre”, cuenta el empresario.

En su agenda entran actividades como bucear, esquiar, pilotear helicópteros, hacer tiro al blanco con ametralladoras, correr en autos deportivos y organizar exclusivas fiestas que los asistentes tildan de "épicas". En estos eventos, nada falta: siempre se planean en las mejores locaciones y con un gran sentido estético, en la última fiesta la cabina estuvo a cargo del reconocido Dj Fer Palacio.

Volver a la Argentina siempre estuvo en sus planes: “Creo que este país tiene mucho potencial, veo claras oportunidades de desarrollo para el rubro al que me dedico y por qué no para emprender nuevas cosas”, cerró Drubi.