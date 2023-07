Vos sos el culpable de tu realidad

No, no me volví loca es lo que pienso, tanto para tu realidad material como de tu salud.

Cada vez, hay más estudios que demuestran la asociación que hay entre nuestro subconsciente y el cuerpo.

En biodescodificacion estudiamos, como ya hablé en los otros artículos, de la emoción que desencadena una situación real o ficticia y como ésta impacta en nuestras células. La psiconeuroinmunoendocrinología estudia el impacto que tienen los pensamientos, emociones en el sistema inmunológico y endocrinológico, una parte importante de esta conexión mente -cuerpo (subconsciente y cuerpo)

Los últimos estudios en el campo de la psicología estiman que las personas tenemos entre 60000 y 70000 pensamientos diarios, y cerca del 70% de nuestros pensamientos son negativos y redundantes. ¡Ojo!, esto no queda aquí, sino que el 90% de estos pensamientos los repetimos diariamente.

Nos levantamos por el mismo lado de la cama, seguimos la misma rutina, desayunamos lo mismo, vamos al trabajo por el mismo camino, etc. Hacemos nuestra vida como en piloto automático. Por eso digo siempre, no estamos destinados sino programados.

¿Esto cómo se regula? Te paso un esquema para que lo entiendas…

Imagínate un árbol como el de la foto. Nuestras raíces son nuestras creencias, aquello que tomamos como valedero. El tronco son nuestros pensamientos que surgen de esas creencias. Las ramas son nuestras emociones, según pensemos vamos a sentir. Si pensamos todo el tiempo que no somos capaces… ¿Qué emoción crees que vas a tener? Por último, las hojas son las acciones que llevamos a cabo a partir de esas emociones y los frutos son los resultados.

Te pongo un ejemplo: Si tu creencia es que no sos bueno, que sos un fracaso; tus pensamientos serán que no vales nada, que sos un impostor, que no mereces nada de lo que tenés. Emocionalmente podés estar triste, enojado, amargado. Todo este conjunto te va a llevar a acciones que te van a mantener en el rincón, no te vas a hacer notar, no vas a ir por nuevos trabajos, estudios, etc. si no vales nada. Por lo tanto, los resultados son nulos…. Imagínate si, por el contrario, tienes una buena autoestima; tus pensamientos serás positivos, con ganas de progresar, ir por más. Cultivarás emociones como alegría, contribución, crecimiento lo cual estimula acciones como presentarte a un nuevo trabajo, o declararte a alguien; los frutos son todos buenos como una nueva pareja, o un ascenso, etc.

Te dás cuenta, como podés cambiar tu realidad, cambiando tus pensamientos. ¡Esto es importante!: Las palabras, los pensamientos, tienen la capacidad de alterar nuestra bioquímica. Las palabras que relacionas con los hechos de tu vida, con tus experiencias, tienen un significado y tienen el poder de cambiar tu vida. Esto puede no solo cambiar tus relaciones, amistades, progreso laboral, sino también curarte o apaciguar enfermedades. SOS LO QUE CREES QUE SOS.

Ahora bien, a que quiero llegar con esto a que si te cambias el switch de tus conexiones sinápticas vas a lograr la vida que querés. Vos dominas tu mente y no ella a vos. Sé que me vas a decir millones de excusas, pero son eso, excusas. Vos te podes quedar en el lugar de víctima o podes dominarla, solo depende que lo decidas. Hay una frase de Henry Ford, que me encanta que dice: ¨Tanto si crees que puedes como que no puedes, tienes razón¨. Y vos, ¿Qué crees?

Y si crees que podés, pero te falta acompañamiento, no dudes en consultarme, acá te dejo mi página web www.lifestylemedicineandcoach.com

por CEDOC