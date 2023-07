Mariela, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

La empresa surge después de varios años de estudio, capacitación y devoción por el arte, el cual me parece mágico, irreal, con tan solo tomar un lápiz creaba mi mundo ideal.

Después de mucho tiempo empecé a dar clases a domicilio con revistas y acrílicos

Luego con los años, esfuerzo y dedicación, llegó el reconocimiento y comenzó a formarse esa pequeña ilusión en algo potable, arrancamos con la empresa.

Inauguré el taller de arte propio dictando clases a nivel nacional, para luego hacerlo también online a nivel internacional.

¿Cuáles son los servicios que ofreces en el taller de arte?

Brindamos en el taller todos los conocimientos adquiridos, excelencia académica, tanto en lo práctico como en lo teórico. Me fascina todo lo que tenga que ver con la docencia y el poder de entendimiento.

Además, mis cursos los dicto a todo el mundo, sin barreras.

Mi profesión me dio la posibilidad de viajar por todo el mundo y aprovechando esa oportunidad logré dictar y tomar seminarios para luego transmitir mis conocimientos al resto del alumnado, esto genera a su vez ser vanguardista en el tema del arte y hasta a veces un poco transgresora.

Actualmente doy profesorados, tecnicaturas y masters avaladas por el conservatorio Grassi y mi taller de arte “Percepciones del alma” es un taller adherido al mismo.





¿Cuál es la proyección que tienes de cara al mediano plazo?

No soy de proyectar mucho, como todo en mi vida, dejo que todo fluya. El poder de la sorpresa me da un plus que me genera una visión más amplia, es ahí donde comienza la proyección.

Teniendo en cuenta que en mi profesión si sos talentoso no tenes techo, no me hace falta proyectar, solo sucede.

Por supuesto que quiero tener más alumnas, seguir dictando seminarios y cátedras. Me encanta que la vida me sorprenda.



¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

El talento, por supuesto, lo mediocre no existe en mi diccionario de vida. Siempre he tratado de ser la mejor en lo que emprendo, sea lo que sea como dice el dicho: "el que pega primero, pega dos veces". Eso es, ser la primera en algo y que los demás después lo copien, me hace saber que soy una distinta.

Desde hace ya 50 años he vivido con la libre expresión en cada una de mis obras, con toda humildad digo que a nivel catedrático tengo una visión muy completa, y a nivel humano trato de ser lo más genuina posible, ya que considero que es el don más importante junto con ser honesto, humano y transparente.



¿Qué significa el arte para vos?

El arte ha formado parte a gran escala de mi vida. A partir de los 9 años era mi gran sueño que se hizo realidad y desde hace 2 años, a partir de una enfermedad que me tocó atravesar, con muchísima dignidad observé que el arte estaba en mis venas más que nunca y que me ayudó a transitar ese momento.



Datos de contacto:

Whatsapp: 2235901175

Instagram: @batallermariela

Facebook: Taller De Arte Percepciones Del Alma

Youtube: @marielabataller3258

E-mail:

por CEDOC