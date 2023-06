Paula Rubin RE

Paula, ¿cuál es tu formación académica?

Nací y crecí en Argentina, y vivo en Miami desde hace casi 20 años.

En Buenos Aires desarrollé mi Carrera profesional en el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, allí participé activamente en el Comité de Capacitación de Profesionales del organismo. Adicionalmente obtuve mi Licenciatura en Recursos Humanos. Posteriormente, en el 2003 me mudé a la Florida donde obtuve una Licenciatura en Administración de Empresas.

¿Cómo fueron los comienzos de tu compañía?

Comencé a trabajar como Agente Inmobiliario en Coldwell Banker en 2013.

Actualmente, y desde hace casi 10 años, me dedico al rubro Inmobiliario en el Sur de la Florida trabajando en la compra, venta y renta de propiedades, tanto para inversores extranjeros como clientes locales.

A su vez, trabajé durante cinco años en la Sociedad Americana Contra el Cáncer, organizando eventos y recaudando fondos para la ONG.

Además, soy Coordinadora del Comité Empresarial de Mujeres de la Cámara Argentino Americana de Comercio en la Florida.

¿Qué estrategias te sirvieron?

Mis experiencias personales y profesionales, juntamente con la educación que he recibido me ayudaron a crecer y ser la persona y profesional que soy.

Considero que las distintas experiencias y la apertura mental que genera vivir en otro país, así como convivir con distintas culturas, me enriquecieron aún más e hicieron que en la actualidad pueda desarrollarme con mayor profesionalismo.

En cuanto a las actividades de voluntariado, así como mi participación como Coordinadora en el Comité Empresarial de Mujeres, considero que son un aporte a la sociedad, que no solo me enriquecen en lo personal sino también es una oportunidad de devolver y colaborar con todos aquellos que se sumen a nuestra comunidad.

¿Cómo fue el recorrido y que desafíos tuviste que transitar para lograrlo?

El camino de transición entre un país y otro no fue sencillo y tomó algunos años. Las culturas, la cultura laboral y las formas de vivir son diferentes. Para mí, la clave fue la capacidad de adaptación y flexibilidad; no solo a los cambios del mercado constantes sino también a los cambios y nuevos requerimientos de los clientes.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Mis clientes no son solo mis clientes, a lo largo de los años he logrado generar fuertes vínculos gracias a la generación de negocios. Cada transacción realizada la tomo muy personal y nunca propondría una inversión o negocio que yo misma no estaría dispuesta a hacer. Además, cuento con un equipo de profesionales en mi equipo de distintas áreas (ya sea Abogados, Contadores, Empresas de Administración de Propiedades, etc.) para brindar un One Stop Experience para mis clientes.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Web: www.paularubinrealestate.com

WhatsApp: +1 (305) 527-0430

Instagram: @paularubinre

LinkedIn: paula.rubinRE

Video: https://rudo.video/vod/bQpl4j

por CEDOC