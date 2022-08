Axel Soler

¿Cuáles fueron las causas que originaron tu crecimiento exponencial?

El Derecho de Familia es el que regula las cuestiones referidas a divorcios, fijación de cuota alimentaria, discusión por la custodia de los hijos, entre muchas otras materias. Hace años me dedico exclusivamente a esa rama del Derecho y a las Sucesiones, pero mi trabajo creció exponencialmente en el año 2020. Si bien la pandemia fue un desastre para el mundo, para mí fue la oportunidad de explotar mi carrera. Gracias a las redes sociales, especialmente a mi Instagram en donde empecé a hacer videos relacionados al Derecho de Familia, muchas personas se interesaron por todo lo que hacía. También mi página ayudó a grandes rasgos.

A su vez, con la virtualidad atiendo a clientes por zoom o videollamada, y muchas audiencias en Provincia de Buenos Aires siguen siendo virtuales, lo que simplifica los tiempos. Eso me permitió actualmente tener mi propio Estudio en Capital Federal y otro con una asociada en Lomas de Zamora.

El público es muy generoso conmigo, muchos no son seguidores directamente en la red, pero no se pierden un solo video.

¿Cuáles son los casos donde más te repercute emocionalmente?

Los casos que más me duelen son aquellos en los que los afectados sean chicos, con padres que se priorizan ellos antes que a sus propios hijos. Hay muchos casos, desde papás o mamás que cambian a los hijos en los autos antes de dejarlos en la casa del progenitor conviviente para que no tener que dejarles la ropa nueva (como si la ropa fuera de ellos y no de los chicos), hasta los casos más terribles en donde directamente el progenitor conviviente interrumpe el contacto paterno-filial con el otro padre.

¿Qué cuestiones consideras que deberían ser replanteadas o modificadas?

En el año 2015, con la reforma del Código Civil y Comercial, se modificó de manera sustancial todo lo relacionado al Derecho de Familia, pero faltan más cambios legislativos, en lo que a mí respecta. En la actualidad si se paga una cuota alimentaria baja y tienes ingresos en negro, no hay consecuencias; o lo mismo si no se permite el contacto con el otro progenitor. Tengo clientes que hace más de tres años no ven a sus hijos, y casi no hay consecuencias. Estoy convencido de que eso se tiene que cambiar.

Datos de contacto:

Dr. Axel Soler

Instagram: Abogado.derecho.de.familia

Página web: estudiodrsoler.com.ar

Telefono: 11-6549-5754

Mail: [email protected]

por CEDOC