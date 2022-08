Laura Romeo: coaching empresarial para aprender a motivar y motivarse

Actriz Nacional desde 1991, Laura Romeo encontró en el coaching un espacio interesante para desarrollarse como coach, Practitioner en PNL (programación neurolingüística) y Facilitadora Profesional en Complejidad Organizacional.

- ¿Qué tipo de coaching es el que ofrece, tiene alguna especialización?

Sí, hago Coaching Empresarial, Personal y también brindo distintos Talleres, en forma virtual o presencial. Me dedico al Coaching Empresarial, ya que los equipos más comprometidos y motivados son los que desarrollan mejor todo su potencial. En las organizaciones es fundamental la comunicación, es necesario conseguir que los colaboradores sepan cuáles son nuestros planes y a dónde queremos llegar. Es importante que se sientan parte, que sepan que su opinión cuenta y que queremos que aporten estrategias. Porque de la confianza surge la posibilidad de crear, de cometer errores, de innovar. La comunicación efectiva hace que las empresas crezcan y esto repercute directamente en el resultado. Mi trabajo como coach es lograr que esto se concrete.

- ¿También hace coaching personal?

Sí, también. Son sesiones individuales donde el coachee puede ver las cosas desde otra perspectiva, tomar decisiones y ponerse en acción. Los cambios que se logran son realmente asombrosos.

- ¿Cuál es la diferencia entre el coaching y otras disciplinas que buscan el mismo resultado?

El proceso de coaching es mucho más rápido que el de otras disciplinas. Es una profesión maravillosa.

- ¿Qué aporta la visión femenina como guía en estos procesos?

Creo que todos tenemos distintas visiones, no se trata de una visión femenina o masculina, porque todos somos únicos, y lo interesante es animarnos a ser nosotros mismos.

- ¿Cuándo considera que se ha alcanzado el éxito en esta práctica?

Para mí el éxito es ver crecer al que acompañamos, ya sea un equipo o una persona. Es muy reconfortante presenciar los cambios, sentir que pasan a ser protagonistas de sus vidas, que se comprometen y van en busca de lo que quieren, ya no se quedan en la ventana esperando que las cosas lleguen, accionan para que las cosas pasen.

- ¿Existe el fracaso?

Para mí el fracaso es no intentar. Si intento ya gané, independientemente del resultado. Sería terrible pensar ¿y si me hubiese animado?, ¿dónde estaría hoy? Hay un especial que me encanta en Netflix que es “La llamada de la valentía”, de Brené Brown. Ahí se ve la diferencia entre el miedo y la valentía y la importancia de “arriesgarse”. ¡Si realmente queremos algo, intentémoslo! Aunque desconozcamos el resultado, vale la pena ir tras ello. Esto no significa que no tengamos miedo, significa que somos valientes y ponemos todo lo que tenemos para alcanzar ese objetivo. A veces puede ser que una estrategia no funcione, en ese caso, no hay problema, ¡cambiemos la estrategia! Pero no perdamos de vista nuestra meta.

- ¿De qué manera influyen para bien o para mal las experiencias vividas?

Agradezco cada una de mis experiencias vividas porque hacen que yo sea quien soy. Todas valieron la pena, muchas fueron excelentes y otras no tanto, pero me fortalecieron y aprendí que, como las olas del mar, a veces hay que retroceder para tomar impulso y dar el gran paso.

Tel +54-9-358-5614594

Mail: [email protected]

IG: @lauraromeocoach

por CEDOC