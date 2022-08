Art Factory Córdoba

Andrea Degiacomo, ¿cómo fueron los comienzos de este emprendimiento y con qué propósito lo llevaste a cabo?

Este espacio lo inicié a comienzos de 2020. Siendo una artista emergente de Buenos Aires, decidí dedicar mi tiempo a ayudar a otros artistas desconocidos a recorrer el camino del arte.

Como artista emergente tuve la posibilidad de alcanzar escenarios internacionales de gran envergadura en poco tiempo. Durante 2018 y 2019 mis obras fueron expuestas durante el Art Basel Miami, Art Market San Francisco, y Art on Paper NY. También fui invitada a participar en muestras de Arte en Génova, Milán y Venecia. Esta experiencia fue tan enriquecedora que al volver de los viajes decidí montar un espacio de arte (inspirada por las galerías Americanas y Europeas) especialmente para promover arte emergente, con el objetivo de dar visibilidad a los miles de talentos que por carecer de trayectoria, o por no poseer formación artística, son exceptuados de los Salones y Galerías de todo el país.

Elegí la provincia de Córdoba por razones personales, y no me equivoqué, ya que a pesar de haber abierto las puertas en una coyuntura muy difícil (julio de 2020), decenas de artistas comenzaron a sumarse. Personas con un talento increíble. Algunos que recién comenzaban y otros que no encontraban lugar para exhibir su obra. De a poco, comenzó a formarse una comunidad de personas de todo el país, con la intención de difundir su arte. De hecho, nuestra Curadora, Natali Bonaudi, es una joven Licenciada en Artes que se presentó una tarde con la intención de exponer y terminó haciendo los diseños de las muestras y gestionando actividades educativas para los artistas.

¿Cuál es el objetivo de Art Factory?

Nuestro desafío principal es ser una Galería de puertas abiertas. Nosotros no exigimos títulos de arte, ni concursos ganados ni obras vendidas. Solo establecemos pautas básicas en las convocatorias, que todo artista que recién inicia puede cumplir. Y si no puede, le brindamos las herramientas para que pueda hacerlo. Ese es nuestro diferencial.

Además de ofrecerles difusión de su obra, les explicamos como moverse en el circuito del arte: Cómo presentarse en las convocatorias, de que manera preparar una obra para exhibir, cómo escribir una biografía de artista, cómo hacer un certificado de obra, cómo ponerles precio y cómo se exportan. A su vez, ofrecemos clínicas y laboratorios de arte y talleres y seminarios de distintas técnicas.

¿Qué resultados lograron en estos años y cuál es su próximo desafío?

Gracias al apoyo de cientos de artistas de Córdoba y el resto del país, hemos cumplido dos años de vida, ampliamos nuestro local hace un mes y llevamos vendidos 75 cuadros y esculturas de talentosos artistas. Nuestro próximo desafío es llegar a ser el referente de las Galerías de Arte Emergente de todo el país.

Datos de contacto:

Dirección: Avenida Gauss 5488 Local 6 (5021) Córdoba.

Web: www.artfactorycba.com

Instagram: @artfactory.cba

Facebook: Art Factory – Cordoba

WhatsApp: (011) 37968697

Mail: [email protected]

Fotografías: @Ximenadelacuestafotografia

por CEDOC