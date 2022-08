Aprender a alcanzar el éxito es posible

Luego de 15 años ininterrumpidos trabajando en diferentes industrias, alcanzando puestos directivos y de liderazgo, Mariano Niel, Lic. en Administración con Maestría en Finanzas, es hoy uno de los más reconocidos coach estratégicos, además de CEO en @roomin, una plataforma para desarrollar eventos híbridos o directamente virtuales. “Mi principal experiencia está en la apertura de mercados a nivel general, muchas veces representando a empresas argentinas, y otras representando a empresas de afuera, también llevando sus productos a diferentes mercados”, aclara Mariano quien, a pesar de su experiencia, sigue capacitándose “en la Universidad de Líderes con certificación internacional que valida esta experiencia. Soy una persona que considera que la formación y la capacitación debe ser continua. En lo que te guste, tanto sea un hobby, tanto sea una parte profesional, siempre está bueno leer, aprender”, asegura.

- ¿Qué es el coaching estratégico? ¿Es tanto para empresas como para emprendedores?

Sí, trabajo tanto con empresas multinacionales como pymes o emprendedores, que muchas veces hacen todo y no saben delegar. Algo que les enseño a hacer. Es fundamental. Un directivo debe estar en la toma de decisiones, no en el trabajo del día a día. Tiene que tener colaboradores que le permitan hacer su trabajo de planificación. Considero al coaching como la posibilidad de formar y entrenar a las personas en lo que necesiten. Darles las herramientas para que puedan seguir creciendo y desarrollándose. No es cambiar o hacer la función por ellos, sino darle los materiales y herramientas para que ellos puedan luego hacerlo solos. Primero se plantea el problema, la necesidad que tiene la empresa o hacia dónde apunta; sobre eso se hace un análisis para saber en qué estado está la compañía, una especie de fotografía del momento, para luego plantear opciones y trabajar puntualmente cada área. Si es un área específica la que tiene la problemática, se trabaja sobre esa área o, sino, en forma global. Toda empresa es un equipo. Y cada unidad tiene que funcionar correctamente para que todo salga perfecto. Después de eso, sí, se va con cada persona de cada área viendo la temática y lo que es necesario trabajar, dándole las herramientas para que ellos luego lo puedan desarrollar por sí solos.

- ¿De qué manera trabaja con los empleados de las empresas en cada área?

Lo ideal, siempre, es trabajar directamente con la gente de la empresa. Conocerlos, ver sus capacidades y potenciarnos mutuamente. Primero, porque mi idea no es reemplazar a nadie, sino ayudarlos a que ellos mismos se desenvuelvan y que ellos mismos crean en sí mismos y vean la posibilidad. Y acá yo también tengo que ser muy realista y honesto conmigo y con el cliente. Si voy a una empresa y veo que lo que necesitan no lo puedo realizar por X motivo, se lo diré y le aconsejaré quién puede hacerlo y guiarlo en ese sentido. Lo mismo que aplico en mí, lo hago con las personas. O sea, tenés que ver las capacidades de cada uno y también cuáles son las limitaciones. No para separarlos del grupo, sino para que ellos mismos puedan pedir ayuda o digan hasta acá llega mi conocimiento.

- ¿Más o menos cuánto tiempo requiere el servicio que ofrece?

El análisis de una empresa mediana o micro lleva, más o menos, entre una semana y tres. Eso es para hacer un análisis del momento, para tener una fotografía de la situación actual de la empresa, donde se ven los números y los balances, se ven cómo hacen las compras, etc. También tiene que ver mucho qué tecnología usan. Hoy en día te permite ahorrar tiempos, comprar mejor y tener métricas. Muchas personas cuando arrancan un emprendimiento solo consideran como costos la mercadería, el packaging, la logística y dos puntos más, pero se olvidan de un montón de costos como son los bancarios, los impositivos, la carga tributaria, etc.

- ¿Tiene planes o paquetes de servicios armados?

Cada empresa es un mundo nuevo y necesito tener dos o tres charlas con ellos para que me cuenten la estructura y cómo trabajan para así poder desarrollar un plan específico. Esto es necesario porque hay empresas que son familiares, hay pymes que son manejadas por un director con muchos empleados y luego las empresas más grandes con sus miles de estructuras y organigramas y divididos en diferentes áreas.

- ¿Es un servicio caro?

No, no es caro. Cuando nosotros planteamos el esquema para una empresa, hay estipulados unos costos fijos básicos de honorarios y después va a resultados. Yo pretendo que la empresa tenga resultados y sobre eso se trabaja. Si ellos ganan, yo feliz.

WhatsApp: +54 9 11 55055768

Mail: [email protected]

IG: @coachaldia

por CEDOC