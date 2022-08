Empresas que no solo piensan en la supervivencia

- ¿De qué manera se relaciona lo empresarial con lo emocional, Lic. Rocio González?

El éxito de una organización depende de la toma de decisiones de las personas de esa organización. Nos gusta creer que somos seres racionales, que primero pensamos y después tomamos un curso de acción. Pero uno de los grandes descubrimientos recientes muestra que los estados de ánimo influyen en los propios juicios y decisiones, sean o no conscientes de ello. Las personas que se sienten de mal humor tienden a sobrestimar la existencia de sucesos negativos y a subestimar la frecuencia de los hechos positivos; lo contrario ocurre cuando se sienten felices. Este descubrimiento permitió dejar atrás la era cartesiana, del “pienso, luego existo”, priorizando la razón por sobre todo, para pasar a la era de las neurociencias, donde las emociones dejan de ser un estorbo para la razón y comienzan a considerarse como sabias brújulas internas que nos guían en lo importante y valioso en la vida. Como dice Sigal Barsade, gran referente en el ámbito empresarial, “Las emociones de los empleados no son ruido, son datos”. Las emociones son información y, podemos tratar de ignorarlas u ocultarlas, pero lamentablemente eso no funciona. La clave está en aprender a incorporarlas de forma eficaz en la toma de decisiones. Por tanto, las emociones en el trabajo influyen, entre otras cosas, a la hora de emitir juicios, en la satisfacción en el trabajo, en ayudar a comportarse a los demás, en resolver problemas creativamente y a la hora de tomar decisiones.

- Dr. Eduardo Teragni, como empleados, ¿los nativos digitales son una generación más complicada?

Las organizaciones suelen prestar atención a los aspectos tradicionales y elementales que encuadran las estrategias corporativas, al contexto, a los clientes, a la competencia, a las amenazas y otros aspectos considerados indispensables para su sustentabilidad. Pero pocas atienden a un aspecto crítico del manejo de sus recursos humanos y que hoy en día representa un severo problema como lo es la enorme rotación de personal que tiene un fuerte impacto en el desempeño de los colaboradores, la eficacia y una influencia negativa, decisiva, en el employer branding de la empresa.

- ¿Cuál es la principal causa que conduce a este fenómeno?

Un profundo desacople entre la estructura organizacional y la actual lógica de sus empleados. Son empresas con estructura tradicional, basadas en jefaturas, dirección y conducción que colisionan con empleados nativos digitales y una escasa cantidad de inmigrantes digitales. Los nativos digitales priorizan el trabajo eficaz y colaborativo, el manejo eficiente de la comunicación, el trabajo por objetivos, la flexibilidad y la inmediatez. Para ellos los modelos de conducción dictatorial son incompatibles. Hoy, constituyen cerca del 75% de la fuerza laboral y, mientras que los inmigrantes digitales conocen y aceptan dos mundos empresariales y es más sencillo retenerlos, los nativos digitales solo reconocen uno, tienen incorporado el concepto de globalización y no comparten el arraigo ocupacional de los empleados nativos analógicos. Con la idea de dar respuesta al pedido de organizaciones y empresas que transitaron formaciones en la Asociación Educar para el Desarrollo Humano y quisieron llevar al mundo corporativo la experiencia de desarrollo con base neurocientífica que habían recibido, nació AE Consultora. Especializada en Liderazgo y Gestión Emocional, con sede en Argentina y Uruguay, brindando servicios en 40 países en forma presencial y remota, “trabajamos para una sociedad mejor. El contexto actual requiere organizaciones que sean creadoras de espacios de trabajo, en los cuales se consideren las necesidades referidas al bienestar de cada ser humano y la expresión de su máximo potencial, para llegar a una transformación cultural, en la cual el desarrollo individual de las personas vaya de la mano del crecimiento de la organización y de su contexto”, asegura Belén Soba Rojo, Directora de Formación y Desarrollo.

- ¿Con qué herramientas prácticas y a partir de qué base científica ofrecen sus servicios?

Nuestro fuerte es la formación en las competencias más innovadoras para que las empresas sean referentes en su comunidad. Nuestras actividades se fundamentan en los últimos hallazgos de las neurociencias y proponemos abordajes y experiencias significativas para fortalecer las capacidades y desarrollar el potencial de todos los actores de la organización. Brindamos experiencias para que las organizaciones puedan transformarse en forma sistémica, a través del pensamiento crítico y de la gestión del cambio.

Recuadro:

¿Quiénes son los profesionales de AE Consultora?

- Dr. Eduardo Teragni: Médico egresado con Diploma de Honor, Universidad de Buenos Aires (UBA). Director del Centro Universitario de Biosimulación Médica, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires (UBA). Profesor Adjunto del Departamento de Anatomía, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires (UBA). Miembro de la American College of Physicians, USA. Diplomado en Gerenciamiento Estratégico, Universidad Abierta Interamericana. Diplomado en Liderazgo y Conducción, Universidad Abierta Interamericana.

- Lic Rocío Gonzalez, Becaria del CONICET en el Instituto de Ciencias para la Familia, Universidad Austral. Directora del 'Diplomado Universitario en Inteligencia Emocional: formación teórica y entrenamiento práctico', Universidad Abierta Interamericana. Doctoranda en Neurociencias, Universidad Nacional de Córdoba. Maestranda en Neuropsicología, Instituto Universitario Hospital Italiano. Maestranda en Inteligencia Emocional Multidisciplinar, Instituto PsicoBiologico Madrid.

- Lucrecia Prat Gay, Líder de Neuroeducación del Colegio Esseri. Teacher Trainer exclusiva para Latinoamérica para Oxford University Press.

