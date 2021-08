Brisa Muñoz, la Realtor más joven de los Estados Unidos

Especializados en la compra, venta, refacción y administración de propiedades en la ciudad de Detroit, Michigan, en los Estados Unidos, Muñoz Realty sigue consolidándose a través de las nuevas generaciones como una empresa familiar que sigue creciendo de la misma manera que viene haciéndolo en los últimos 20 años.

Con solo 16 años, Brisa Muñoz -sobrina de Gastón Muñoz, reconocido bróker, referente del mercado y titular de la empresa que lleva su apellido- ya ha comenzado a pensar en el futuro rindiendo el examen que la convierte en la Realtor más joven de Michigan y permitiéndole estar en condiciones de solicitar su licencia para operar profesionalmente en la compra y venta de inmuebles en el estado.

Tuvimos la oportunidad de conversar con Brisa, una joven brillante y con un gran futuro por delante, quien nos brindó detalles sobre la experiencia de ser una experta en negocios inmobiliarios a tan corta edad.

- Brisa ¿ya terminaste la escuela secundaria?

No, aún no, todavía tengo por delante dos años más de escuela secundaria.

- ¿Cuánto tiempo te preparaste para el examen, debiste hacer algún curso para prepararte?

Estudié unas semanas previas al examen y me ayudó mucho trabajar y escuchar todo lo que está relacionado a la compra y venta de propiedades en el negocio familiar de Muñoz Realty.

- Cuando termines la secundaria ¿vas a asistir a la universidad?

Sí, mi objetivo es asistir a la Universidad de Columbia, en Nueva York, para estudiar política y comenzar el camino de convertirme en abogada de Real Estate.

- ¿Cuál es tu idea de desarrollo profesional en relación con el real estate?

Deseo convertir a Detroit en unas de las ciudades más importantes en Estados Unidos, y que recupere el potencial que tenía años atrás.

- ¿Tu familia te apoyó especialmente para conseguir este singular logro, es decir, convertirte en la agente de bienes raíces más joven del estado y quizás del país?

Mi familia siempre me ha apoyado en todo lo que he logrado, y obtener mi licencia de bienes raíces no fue una excepción.

- ¿Cuál es tu vínculo con Argentina?

Mis padres nacieron en Argentina y se mudaron a Estados Unidos cinco años antes de que yo naciera. Entonces, soy argentino-estadounidense. Siendo hija de inmigrantes, sé lo difícil que fue para mis padres comenzar todo desde cero.

- ¿Qué sabés sobre la historia familiar?

Mi familia era muy pobre en Argentina y trabajaba constantemente en todas las posibilidades que le ofrecían. Afortunadamente, obtuvieron la oportunidad de mudarse a los Estados Unidos, y aquí pudieron hacerse un nombre en el negocio inmobiliario. Con gran esfuerzo, estudio, trabajo y dedicación, cumplieron el famoso “Sueño Americano”.

- ¿Cuál es tu objetivo de vida, tu meta?

Mi objetivo es ser alguien a quien todos recuerdan, ya sea a través de la política o los bienes raíces, quiero hacer la diferencia en la vida de las personas. Por lo pronto, mi próximo objetivo es empezar a vender y comprar propiedades al mismo tiempo que termino mis estudios secundarios. Quiero ayudar a otras personas a cumplir el sueño de tener una casa propia, ya que en otros países es casi imposible.

- ¿Cómo te ves en cinco años?

Me veo en la universidad y siendo la broker más joven de Estados Unidos, conservando el gran legado aprendido en la empresa familiar.

- ¿Por qué decidiste ser Realtor?

Quería ser una Realtor porque es un negocio fascinante y es muy estimulante el hecho de poder ayudar a todas las personas que deseen tener una casa propia. Mi familia sabe muy bien lo que significa. Mis padres llegaron a Estados Unidos como se dice en Argentina, “con una mano atrás y otra adelante”, y lograron tener esta gran empresa.

- ¿Cuál es tu inspiración?

Mi familia es mi inspiración, ellos me enseñaron el sacrificio de querer progresar día tras día y nunca bajar los brazos.

- ¿Qué hacés en tu tiempo libre?

Hago mucho en mi tiempo libre. Por ejemplo, me encanta la moda, el tenis, leer, y tocar la guitarra, pero, en la mayoría de mis días, participo en varias actividades sin fines de lucro ayudando siempre al más desprotegido como en la Sociedad Estadounidense del Cáncer, Ciencia Ambiental y Estudiantes.

Sin dudas, Muñoz Realty y sus clientes tienen garantizada la continuidad de los más de 20 años de experiencia, seriedad y trayectoria demostrada en cada una de sus operaciones. Así, con la llegada de la joven Brisa queda garantizada la posibilidad de seguir logrando inversiones seguras en bienes inmuebles en la ciudad de Detroit.

“Estoy convencida de que como adolescente puedo aportar una mirada diferente al mercado de los bienes raíces, que a menudo no se considera. Por otra parte, nunca acepto un no por respuesta, una característica que es necesaria para un negocio tan difícil como lo es el de los bienes raíces” Afirmó Brisa Muñoz, la agente inmobiliaria más joven de Michigan.

Datos de contacto : www.munozrealty.com - IG: @munozrealtyinc - WA: +1 (313) 918-6388.