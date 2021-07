Juan Pablo Chiesa: “Creo que escuchar e interesarse en el otro, es el primer cambio que hay que emprender para hacer mejor política”

Juan Pablo Chiesa (41) es un abogado y precandidato a diputado nacional que, impulsado por sus convicciones, quiso afrontar un nuevo desafío a nivel personal: ejercer un cargo público en nuestro país. Él buscaba participar en política, pero ninguno de los frentes actuales lo convencía, por esa razón, decidió formar “Aptitud Renovadora” un nuevo espacio independiente conformado por vecinos, que no forman parte de la denominada “grieta”. Hoy conversamos con Juan Pablo, quien nos cuenta más acerca de su proyecto e ideales.

“Viví siempre en la Ciudad de Buenos Aires. Soy abogado recibido en la UBA con Especialidad en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Soy docente, escritor y especialista en Empleo y Políticas Públicas. Soy muy familiero, también soy esposo y padre de 3 hijos. Vivimos con nuestros perros y gatos porque sentimos que un hogar es siempre un lugar mejor gracias a la presencia de nuestras mascotas, que son “todo lo que está bien”. Con mi esposa compartimos el gusto por la lectura y el cine”, cuenta Chiesa que es reconocido por ser un hombre pragmático y didáctico.

¿Qué lo ha movilizado a comenzar con su proyecto político?

En 2018, en medio de la debacle económica, tuve la convicción de dejar el mundo académico y privado por la gestión pública. Decidí que tenía que participar en política, por eso formé, con mucho esfuerzo, Aptitud Renovadora, un espacio independiente conformado por vecinos que no se identifican con los espacios políticos actuales.

En esta elección acepté el ofrecimiento de Guillermo Moreno para encabezar la lista a Diputado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires, porque considero que es el único peronista genuino, que con coherencia y firmeza sostiene las banderas auténticas del peronismo.

Somos un buen complemento, él vio en mí el recambio generacional que hace falta en este momento. Sabe que soy un hombre con energía que busca resolver los problemas de los vecinos estando cerca y sosteniendo principios y valores que no se deben perder. Estoy convencido que con su apoyo podemos comenzar a transformar la Ciudad, impulsando políticas de empleo reales que terminen con el asistencialismo, poniendo el eje en la educación y reforzando los valores de la familia.

¿Qué cree que es lo que falta hoy en la política?

La Argentina y la Ciudad necesitan un nuevo estilo de gobernar y de legislar, que fortalezca la participación ciudadana. Es necesario poner la política al servicio de la sociedad, hacerle fácil la vida a la gente y eso solo podemos lograrlo los que conocemos en primera persona los problemas de los vecinos. A los políticos no les gusta caminar por la calle y hablar con la gente, se sienten incómodos.

Yo represento todo lo contrario a eso, la mayor parte del tiempo estoy recorriendo, escuchando, intercambiando ideas con todos los sectores de nuestra sociedad. Creo que escuchar e interesarse en el otro es el primer cambio que hay que emprender para hacer mejor política.

¿Cuáles son las propuestas que lanzará en su candidatura?

Si los vecinos de la Ciudad me dan la posibilidad de representarlos en el Congreso voy a trabajar muy fuerte en tres sentidos. Lo primero es impulsar el Programa La Ciudad Trabaja para incentivar el empleo genuino y la capacitación de las empresas al trabajo del futuro. Sin dudas el trabajo es la mejor política de inclusión social y tenemos que activar urgente la perilla del empleo.

Hoy las PyMES no están tomando gente, no porque no quieren, sino porque no pueden y hay que generar las condiciones para que puedan brindar empleo. A la vez, tenemos que poner el eje en la educación como la principal herramienta para la igualdad de oportunidades y el progreso tanto individual como colectivo. Hoy el acceso al manejo de las nuevas tecnologías es central y representa el camino a mejores oportunidades.

Sabemos que sin educación de calidad no va a ser posible revitalizar la cultura del trabajo. Creo que es necesario trabajar en la estabilidad, el Estado debe brindar los servicios para una vida segura y ordenada. Es una cuestión integral: empleo, educación, salud, seguridad y medioambiente. Hay que poner en agenda la ecología, cuidar los espacios verdes, construir una Ciudad ecológica y sustentable, esto va a impactar positivamente en nuestra calidad de vida y nos va a permitir mostrarnos como un ejemplo de cara al mundo.

