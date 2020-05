Consultora Steinhardt: Conocimiento y pasión al servicio del desarrollo de las PyMEs

View this post on Instagram

En el contexto actual, muchas #organizaciones se vieron con la necesidad de realizar #teletrabajo por causas de fuerza mayor. Frente a esta situación, es esperable que las personas que conducen equipos se encuentren con muchos interrogantes a la hora de hacerlo virtualmente 💻 En este video te contamos 5 claves a tener en cuenta en el #liderazgo de equipos a distancia que te ayudarán a alcanzar mejores #resultados #equipos #pyme #virtual #liderar #pymes #pymesargentina #gestion #consultoria #consultores #asesoramiento #direccion #empresarios #dueños #dificultades