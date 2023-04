Descubriendo el Counseling: la experiencia de Majo López

La historia de Majo López es una de esas historias de superación que nos inspiran a seguir adelante. Nacida en San Nicolás hace 41 años en una familia numerosa donde todo era un gran esfuerzo, Majo era tímida y le costaba hablar en público. Sin embargo, según cuenta: "a lo largo de los años, mi seguridad pasó a ser mayor y me gustaba quedarme durante horas hablando con la mamá de amigas y abuelas, siempre me interesó la escucha y el acompañar al otro".

Después de llegar a Buenos Aires a los 19 años y de haber trabajado 15 años en L’Oréal y Alfaparf Milano, a los 35 años Majo decidió cumplir uno de sus sueños y estudiar Psicología. Así fue como descubrió la disciplina del counseling o Consultoría Psicológica, que está presente en más de 50 países y en Argentina desde hace 37 años.

"El counseling interviene en el área de la prevención y promoción del desarrollo humano, no actúa en campos donde ya existen otras profesiones que dispensan su atención a pacientes como la psicoterapia, por ejemplo. La ayuda estará dirigida a personas que necesitan un momento de escucha y acompañamiento para comprender, mejorar sus problemas, tomar decisiones o realizar cambios en algunos aspectos de sus vidas. El counseling es una oportunidad para el desarrollo de las potencialidades inherentes de la persona, para que pueda reconocer sus propias”, explica Majo quien, hoy es counselor y ofrece atención personalizada en consultorio y en línea, orientación, prevención y apoyo para comprender y mejorar sus problemas, tomar decisiones o realizar cambios en algunos aspectos de sus vidas. Además, su formación le permite atender a adolescentes, adultos, personas mayores, en crisis vitales y en procesos de duelo.

- ¿Cómo surgió la idea de dedicarse al counseling?

Luego de haber trabajado muchos años en el mundo de la belleza, sentí la necesidad de hacer algo que tenía pendiente y desde las entrañas: la psicología. Después de investigar, descubrí el Counseling, una disciplina que me permitía ayudar a las personas a través de la escucha y el acompañamiento sin necesidad de actuar en campos donde ya existen otras profesiones que dispensan su atención a pacientes como la psicoterapia, por ejemplo.

- ¿Cuál es tu formación y cómo la ha aplicado en su práctica como counselor?

Cursé en la Primera Escuela Argentina de Counseling PEAC de Sánchez Bodas y Berneman, donde el mismo Lic. Sánchez Bodas incorporó la carrera a nuestro país en el año 1987. En la actualidad, tengo título oficial, avalado por el Ministerio de Educación.

En mi práctica como Counselor, aplico lo aprendido en mi formación, que me permite brindar atención personalizada, orientación, prevención, escucha holística y acompañamiento a las personas que lo necesitan.

- ¿Qué servicios ofrecés y en qué te diferencias de otros que realizan la misma actividad?

Lo que me diferencia de otros que realizan mi misma actividad es que mi formación me permite atender adolescentes, adultos, personas mayores en crisis vitales y en procesos de duelo. Y estoy particularmente especializada en embarazadas y puerperio, formación que realicé con la Lic. Ivana Moyano, psicóloga experta en el tema, lo que me permite ofrecer un enfoque más específico y especial.

- ¿Cuál es su proyecto más inmediato?

En principio, instalar mi consultorio en zona Norte, Tigre y alrededores.

Cel: 1159135248

Ig: @majolopezcounselor

LinkedIn: María José López

Mail: [email protected]

por CEDOC