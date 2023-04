Jesica Castriota

No te precipites ni huyas.

Aunque parezca imposible, tu objetivo tiene que centrarse en recuperarte y lograr pasar página enfocándote en acciones productivas.

Tomate las cosas con calma. Podes tomar la situación como una oportunidad para conocerte mejor, identificar tus deseos y necesidades de forma más clara y con ello crecer como persona. Antes de tomar una decisión sobre grandes cambios en tu vida (cambiar de amigos, mudarte, dejar tu trabajo, etc.) debes centrarte en los cambios que se están produciendo en ti a nivel interno y hacer las paces con tu nueva situación personal.

Evita a toda costa tomar decisiones precipitadas acerca de tu futuro intentando huir de tu malestar actual. Escapar de las dificultades puede resultar un alivio temporal, pero no va a mejorar tu estado de ánimo de forma definitiva. La mejor forma de superar tu estado anímico actual es aceptándolo y trabajando sobre el mismo.

Trabaja la soledad y la inseguridad.

El sentirse abandonado puede generar grandes inseguridades, creer que no se es lo suficientemente bueno o que acabaremos solos es también un pensamiento habitual, como si terminar solo sería algo negativo. Ya no, no lo es. Uno puede decidir y elegir estar solo.

Una forma de combatir las ideas negativas podría ser centrarse en los aspectos positivos de uno mismo, que en un momento contribuyeron a mantener la relación amorosa.

La situación de ruptura puede reconceptualizarse como una oportunidad para redefinirse a uno mismo. Pensar en quiénes somos, qué queremos hacer o ser en un futuro próximo puede parecer inicialmente aterrador, pero ¿qué mejor momento para decidir qué es lo que queremos sino ahora?

Cuando lo necesite, pida ayuda.

Para superar la situación de duelo, ayuda tener a alguien de confianza que pueda echarte una mano durante todo el proceso, no debes tener miedo de expresar tus sentimientos frente a ellos porque no quieres arriesgarte a ser juzgado; sin duda, las personas que te rodean querrán apoyarte y escucharte cuando lo necesites. Por otro lado, también podes buscar ayuda de expertos. Contrariamente a la creencia popular, buscar ayuda profesional no siempre implica que no puedas resolver el problema por tu cuenta o que no haya otros para apoyarte. Uno debe adaptarte a este cambio, intentando que sea de la manera menos dañina posible, también se debe aprovechar la oportunidad para aprender de la situación y aprovechar su experiencia. Es posible que te sientas más seguro o recibas alguna orientación sobre cómo sacar el máximo provecho de la situación, salir de ella fortalecido como persona, adquirir nuevos recursos y habilidades que te puedan ser de ayuda si cuentas con el apoyo de alguien capacitado para escucharte y guiarte en este proceso.

