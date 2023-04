EN UNA NOCHE MAGICA DE TIGRE NACERA UN NUEVO CONCEPTO EN VENTAS

Voy a comenzar esta nota contándoles una breve historia cargada de muchas emociones y sensaciones.

Jamás olvidare ese día, yo sujetaba fuerte la mano de mi madre quien con paso firme y decidido recorría aquella calle de la ciudad de Rosario. Ella no dudaba en realizar su cometido, tenía un objetivo y lo iba a cumplir.

Yo estaba tenso, con mucho temor intentaba no avanzar, pero ella no se daba por aludida. Estaba muy claro que aquella tarde algo distinto sucedería.

A lo lejos podía observar un grupo de niños que al parecer tenían mi edad, eso me daba más temor aun, mi madre se dirigía a ellos con un andar muy particular demostrando que esta vez nada la podía detener.

Por aquellos tiempos yo era muy tímido e introvertido, pensaba que todos eran mejores que yo, obviamente mi amor propio no me acompañaba por aquellos años Y el ego era algo que yo desconocía. Era un niño tan temeroso que no podía hablar con las personas.

Ese día mi madre entendió que la única forma de ayudarme era empujarme hacia un nuevo desafío, no había vuelta atrás, debía pararme junto a esos niños y así lo hiso, sin titubear me dejo y se alejó sigilosamente sin que yo tenga tiempo de reaccionar.

El resto de la historia se las debo, solo decirles que después de 40 años aun sigo frecuentando ese barrio y a esos grandes y verdaderos amigos.

Lo que paso después fue maravilloso, me costó años salir de mi introversión e inseguridad, pero lo logré, algo aprendí aquel día.

Mi madre me enseñó a que, si quieres ser alguien en esta vida, tienes que salir de tu zona de confort y para ello debes enfrentar tus propios miedos, solo así te convertirás en tu mejor versión.

Derribando mis propias barreras me convertí en lo que hoy soy, en lo que quiero ser, en mi mejor versión, hoy a mis 47 soy conferencista, escritor, formador y coach comercial, y de paso campeón argentino de fisicoculturismo.

El camino del emprendedor comercial es igual, trabajes para una empresa o tengas tu propia marca, el éxito está en salir de tu zona de confort y derribar los mitos que abundan en esta profesión. Si te encuentras en un momento donde tu negocio no crece es un síntoma de cambio, si quieres resultados distintos desafía lo que haces.

Mi gran logro es el lanzamiento de mi primer libro “Yo Soy” Vendedor, en el cual te explico exactamente qué hacer para diferenciarte, pero no lo hago desde la teoría, los comerciales somos pragmáticos y es por eso que te ofrezco una mirada distinta.

Si quieres saber más sobre mi vida comercial y sobre los conceptos de este desafiante e innovador libro

Quiero agradecer al presidente del Consejo Deliberante de Tigre, Segundo Cernadas por esta oportunidad y comentarles también que la presentación del libro va a estar a cargo del Lic. Mariano Visoso, quien me entrevistara para tal fin.

“Yo Soy” Vendedor es una herramienta practica para los emprendedores de Tigre y una lectura recomendada para los jóvenes que tienen una idea de lo comercial y la quieren llevar a cabo

Para regístrate en el evento ingresa a mi Ig Alquimista comercial y busca la publicación con las bases.

YO SOY VENDEDOR…. ¿Y VOS?

