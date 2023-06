Diego Varela: El Argentino que triunfa como coach de tenis en Estados Unidos

Diego conocemos tu larga trayectoria y tu gran aporte en la formación de grandes jugadores argentinos, ¿Contanos cuál es tu nuevo desafío profesional e internacional?



En primer lugar mi desafío principal es seguir aprendiendo, como lo vengo haciendo cada día desde que me inicié en esta hermosa profesión. En Estados Unidos tengo la posibilidad de conocer todo tipo de culturas diferentes a la nuestra. Esa gran diferencia cultural me obliga como profesional a poder adaptarme a esas diferencias y compartir mis conocimientos de formas diversas. Por otro lado, en Argentina tenemos un desarrollo tenístico de primer nivel con algunas características que no abundan aquí. Poder transmitirlas va a hacer que los jugadores con los cuales estoy trabajando logren una formación más completa.



A un jugador de tenis generalmente lo acompaña un equipo interdisciplinario, contanos tu aporte como Coach en la carrera de un tenista.



Unas de las causas por las cuales elegí la Etapa de Desarrollo de los tenistas( 8 a 17 años) es que puedo elegir libremente el equipo que me va a ayudar en esta tarea. Esta es una etapa que marca definitivamente al futuro jugador y los entrenadores somos fundamentales en ese crecimiento deportivo y sobre todo humano. A lo largo de casi 25 años como Director del Centro de Alto Rendimiento del Racket Club, hemos formado un equipo interdisciplinario conformado por Un Director de Preparación Físico, Un Deportólogo, una Nutricionista, un Psicológo, un Kinesiólogo y Un Fisioterapetura especializado en Trabajos Preventivos. Ese equipo siempre lo pude elegir yo. Quizás si uno viajara como Coach de un jugador Profesional, tendría que adaptarse a un equipo elegido por el jugador y como en la mayoría son personas(los jugadores) ya formadas no tienen la misma incidencia que cuando se trabaja con chicos desde tan temprana edad.



Mencionanos algunos de los grandes valores tenísticos que descubriste, acompañaste y posicionaste en sus carreras.



Algunos de los jugadores que pasaron por Nuestra Academia en etapas de desarrollo fueron: Guillermo Coria, Franco Squillari, Agustin Calleri, Martin Vasallo Arguello, Guido Andreozzi, Kevin Konfederak( actual coach de Fran Cerundolo), Guillermo Duran, Marco Trungelliti, Gaston Etlis.



¿Dónde estás hoy trabajando como entrenador y formador de profesionales?



Estoy trabajando en Miami, en la Academia Saviano High Performance Tennis. Esta Academia está considerada en Estados Unidos como una de las tres mejores del país y entre las top 10 del mundo.



Contanos sobre Saviano Tennis High Performance Academy y tu aporte en la institución.



La Academia está dirigida por Nick Saviano, uno de los entrenadores más prestigiosos del mundo, Fue muchos años Director de Desarrollo de la Federación de Tenis de los Estados Unidos. Durante esa epoca entrenó y formó a jugadores como Pete Sampras, Jennifer Capriatti, Michael Chang, Andre Agassi, Jim Courier, Eugenie Bouchard, Sloane Stevens, Amanda Anasinova. Dentro de la Academia tengo el rol de Head Coach y me encargo de entrenar a los jugadores con mejores posibilidades deportivas en diferentes edades. Algunos con proyectos de Tenis Profesional y otros apostando a Becas Universitarias.

por CEDOC