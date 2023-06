Verónica Gottau

Verónica, ¿cómo proyectas tu marca en el mediano plazo?

Me proyecto de acá a 7 años. Mi nicho son los mandos medios de las pymes en crecimiento. Mi objetivo es posicionarme en el mercado como una Consultoría Boutique en el sentido que no tengo un discurso pre armado o soluciones predeterminadas. Mi servicio de consultoría se nutre de cada cultura organizacional y la cultiva.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Hay tres diferenciales: la forma de concebir la consultoría, la forma de ejercer el trabajo de consultoría y la teoría en la que baso mi trabajo.

Respecto de la noción o concepción de consultoría, mi gran logro fue haber podido encontrar mi singularidad, que es la fusión de mis otras dos profesiones: la investigación cualitativa y la docencia. Esta singularidad consiste básicamente en ejercer la consultoría como un espacio de reflexión que nos permita pensar el trabajo que hacemos y a partir de ahí generar nuestro propio conocimiento. A diferencia del conocimiento genérico que adquirimos en algún curso, seminario o universidad, este conocimiento es situado y es un conocimiento que surge de la misma cultura organizacional.

El segundo diferencial refiere a la forma de ejercer la consultoría. Aquí también mi particularidad se nutre de la fusión de herramientas de la metodología de la investigación y de la docencia. Mis años de experiencia como investigadora en educación me permiten utilizar recursos que provienen de la observación y el análisis de casos. Por ejemplo, el desarrollo de un método de trabajo en términos de variables para estudiar diferentes problemáticas, o la capacidad para definir con claridad mi unidad de análisis. En el mismo sentido, mi rol de guía o acompañante en este espacio de reflexión, eje de la consultoría, proviene de mis años de experiencia en el aula. Al conocer el proceso y los tiempos del aprendizaje, que no son siempre los mismos, puedo evaluar al hacer el seguimiento y ver si la persona está comprendiendo la propuesta de asesoramiento y puede apropiársela. Sabemos que el hecho de decir algo no implica que se haya aprendido.

En la relación que establecemos con la persona asesorada pongo en juego mi propia sensibilidad y la del otro. Hemos comprobado que el aprendizaje se da cuando el cliente se involucra emocionalmente con aquello que está pensando. Muchas veces me dicen “Me di cuenta que …”, en relación a temas que venimos trabajando, y ese insigtht que implica el aprendizaje sucede cuando lo trabajado se siente como propio. Aquí sería más bien un aprehender con H que según la RAE significa apresar o capturar.

Mi tercer diferencial es que tomo como guía la Teoría de la Organización Requerida de Elliot Jacques. Esta teoría comenzó a desarrollarse a mediados del siglo pasado en el Reino Unido. Uno de sus grandes aportes fue establecer un paralelismo entre los estratos organizacionales de una empresa, con grados de complejidad ascendente –Teoría de los Sistemas Estratificados- y la complejidad de los procesos mentales que refiere a la capacidad de procesamiento mental de las personas. En otras palabras, la cantidad de variables o nivel de incertidumbre que podemos tolerar debe guardar relación con la complejidad que se va dando a medida que se asciende en los estratos organizacionales, en cuyo marco asumen su tarea los mandos medios de las pymes en crecimiento.

Mi servicio de consultoría boutique es la síntesis de mi singularidad y la unicidad que deriva de la fusión de mis tres profesiones: investigación, docencia y consultoría, que nutren los diversos sentidos que fui descubriendo en la práctica de cada una de ellas.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Hay algo que aprendí y es que nada puede darse por fuera de un vínculo. Si comenzara nuevamente arrancaría por ahí, por focalizar en el vínculo que atraviesa todo quehacer y deseo humano, fértil para cualquier objetivo que te propongas.

