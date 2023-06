Karina Fabi, es la fundadora de WatchMyTrading (2014). Licenciada en Relaciones Internacionales con orientación en finanzas en la Universidad Siglo 21 Córdoba-Argentina (2006). Máster en Gestión de Proyectos en FGV Rio de Janeiro (2012). Comenzó su carrera en el trading online en los últimos años de la universidad (2006) como autodidacta en análisis técnico y trading fundamental. Llego a Nueva York (2008) donde comenzó a operar en fondos de cobertura calificación Serie 3 en el ICE de New York. Completando especializaciones en derivados financieros en el New York Institute of Finance.

Cuenta Karina “A sorpresa mía el trading en la meca financiera se hace sin algoritmos o indicadores ni análisis gráficos. Toda decisión de mercado se hace desde la oferta y demanda, mercado mucho más simple y fácil de lo que lo hacía”.

“Finalmente llegué al trading profesional que deseaba y podía operar en todas las condiciones de mercado. Pandemia, crisis, guerras todo es posible con las estrategias que aprendí. Todo se sintió en su lugar después de mi experiencia en el trading profesional y esta ha sido mi vida desde entonces. A diferencia de lo que muchos creen se puede vivir del trading perfectamente bien desde tu casa y para demostrarlo fundé Watch my Trading en Santiago de Chile. Han pasado más de 30.000 alumnos por mis programas y más de 100 familias y gestores operan diariamente en mi sala de trading. Publiqué Acción de precios para todos (2019) y este proyecto me trajo a Buenos Aires este año. Pude compartir finalmente en mi país más de 15 años de trabajo en mi libro”. Hoy prepara gestores profesionales replicando su experiencia en el exterior.

La autora de “Acción de precios para todos” sienta las bases teóricas de la estrategia que usan los fondos de cobertura y no solo en Wall Street se puede lograr. “Toda persona con disciplina y perseverancia puede tener una carrera excepcional en el mercado de divisas”. Fue el libro mejor vendido de mercados financieros en España en el 2021.

Estamos atravesando los umbrales de una nueva era en Latinoamérica. La curiosidad por el mercado financiero ya ha llegado y estamos en ese proceso de independizarnos.

www.watchmytrading.com

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChi5u8iCUcTaHCA3BnmYm_Q

Instagram: @karina.fabi.2021

por CEDOC