Gerardo, ¿cómo llegaron a tu vida las Constelaciones Familiares y de qué tratan?

Las Constelaciones Familiares no llegaron a mi vida de la mano de la serie de Netflix “Mi Otra Yo” que fue viral hace un año e hizo que esta hermosa herramienta creada por Bert Hellinger, Psicólogo, Teólogo y espiritualista Alemán, se conociera masivamente. Esta Serie hizo que los talleres de Constelaciones se llenaran de personas en búsqueda de una solución mágica como allí se mostraba. Lamento decirles que la magia no existe. Uno no constela y sale con sus problemas resueltos, pero si se muestra en este trabajo una mirada de solución, una mirada transformadora, una mirada desde el corazón, que hace que salgamos del lugar de niño herido, de víctima y veamos el problema desde nuestro lugar de adulto, haciéndonos responsables de trabajar en nosotros, para lograr esa imagen de solución que la Constelación nos muestra.

En el año 2017 llegaron a mí después de atravesar un problema de salud muy grave y que con 56 años y dos hijos chicos a mi cargo no estaba en mis planes y que tuve que afrontar sin saber si tendría un final feliz. Allí, comencé en el camino de la espiritualidad. Les aclaro soy Ingeniero Civil, mi mente no entendía que sucedía, pero mientras eso ocurría mi corazón empezó a registrar el cambio y a tranquilizarla, explicándole que íbamos por buen camino. Ese año después de una cirugía complicada, volví a nacer, tenía otra oportunidad, constele por primera vez y esa experiencia me mostró cosas de mí y mi sistema familiar que desconocía. Decidí entonces empezar a formarme en esta herramienta de las Constelaciones y con mucha alegría les puedo contar que me TRANS-FORMO, HOY SOY OTRO YO.

¿Qué buscas transmitir con esta filosofía de vida?

Mi objetivo es transmitir esta Filosofía para que las personas puedan ver su vida desde esta mirada de la Terapia Sistémica y las Constelaciones Familiares y Organizacionales, por eso a lo largo de este año estaré presentando notas tratando de explicarla para que todos podamos salir de eso que nos traba en la vida, tanto en las relaciones familiares, laborales, síntomas físicos y emocionales que son el gran tesoro que viene a mostrarnos donde está el nudo. ¡Solo tenemos que verlo con otros ojos, entenderlo y destrabarlo!

¡Vinimos a ser Felices!

