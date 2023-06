Emilia Retamal, empresaria y mamá todo terreno

¿Qué la motivó a asumir el liderazgo de una empresa en un sector tradicionalmente dominado por hombres?

Ya desde pequeña mis padres nos inculcaron la cultura del trabajo en equipo para llevar adelante la familia. Siempre pensamos en esto como nuestro futuro y como el legado de ellos.

De muy joven mi padre me incentivó, me confío las tareas administrativas y con el paso del tiempo las contables. A medida que pasaban los años comencé a entender sobre los proveedores, los insumos, las modalidades de pago y con el tiempo me hice cargo de todas esas tareas para liberarlo a él de las mismas.

Cuando llegó el momento que quiso retirarse, yo venía trabajando en todos los procesos y eso hizo que sea más fácil el traspaso.

¿Qué estrategias ha implementado para innovar y diferenciarse en el mercado funerario?

Si bien yo me desempeño más en las áreas administrativas que en las creativas, el elemento principal para comercializar productos que gusten y sirvan a los clientes siempre fue escucharlos, charlar con ellos conscientemente de las dificultades que enfrentan y buscar en conjunto con nuestro equipo y colaboradores opciones nuevas de adaptar los productos existentes.

¿Qué desafíos y oportunidades ha enfrentado como mujer al frente de una empresa familiar?

Jamás el hecho de ser mujer me ha generado dificultades para llevar adelante la Empresa, las que tuve que enfrentar las supere siempre con templanza. Hoy nos encontramos en una sociedad mucho más equitativa que antes y este rubro no es la excepción siendo que hay grandes referentes femeninos en la actividad desempeñando tareas, gerenciando empresas o incluso capacitando a los trabajadores del mismo.

Las mujeres tenemos una llegada más fácil, más amena y muchas veces es más dinámico el trato cuando estamos presentes en las empresas.

¿Cómo concilia su rol de ceo con su vida personal y familiar?

Es una vorágine constante, todo un desafío unificar la empresa y la vida familiar. Pero se lleva adelante con el proyecto de vida y es un placer enorme. Una no puede dejar de sentirse realizada al ver a sus hijos crecer sanos, felices y ver que tanto la empresa como el equipo de trabajo van por el mismo camino.

por CEDOC