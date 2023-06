El Coaching Empresarial: la herramienta que es tendencia mundial para el éxito de las organizaciones

Natalia, ¿Qué es el Coaching empresarial y por qué lidera la demanda de servicios profesionales en el mundo?

El coaching empresarial es un proceso de acompañamiento a las organizaciones, donde el objetivo está puesto en alcanzar resultados de manera eficiente teniendo en cuenta a los colaboradores de las empresas. En mi caso, el proceso de acompañamiento se enfoca en desarrollar un liderazgo consciente en la organización que permita alinear los objetivos personales con los organizacionales.

La demanda de este servicio ha crecido muchísimo debido a la velocidad en que se producen los cambios y la necesidad de las empresas de adaptarse a ellos. Lo empresarios se dieron cuenta que no bastaba sólo con tomar la decisión de afrontar el cambio, sino que la organización debía estar preparada. Y para ello, resultó necesario entender que el personal de la empresa es una pieza fundamental del proceso y que su motivación no pasa por un estímulo económico solamente, sino porque el colaborador se sienta realizado dentro de la empresa. Ese sentimiento de realización está vinculado directamente a la gestión de las emociones, y es en este punto donde el coaching pone el foco.

Desde tu experiencia, ¿En qué crees que una organización tiene que centrarse para ser exitosa y perdurar en el tiempo?

El éxito de una organización, para mí, depende de tres factores: recursos, personas y comunidad. Si administra bien los recursos, mantiene motivada a las personas y contribuye con la comunidad, puede considerarse exitosa. Pero para que perdure en el tiempo, se necesita que exista coherencia empresarial entre lo que la dirección piensa, siente y actúa.

El “Programa 360” que implementas en Organizaciones, ¿Ayuda a generar esta coherencia empresarial?

Muchísimo, porque el “Programa 360” es un programa integral donde trabajo con la empresa en profundidad, comenzando por el nivel directivo y luego bajando a las áreas en función de los objetivos planteados, donde recorremos toda una metodología que nos lleva a analizar el pasado y el presente de la organización para después enfocarnos en el futuro y accionar en consecuencia.

El gran diferencial de este programa es la toma de consciencia, que el empresario pueda entender cuál es el origen de esos problemas recurrentes que se le presentan en la organización y que, en la mayoría de los casos, no se relacionan directamente con la gestión de recursos sino con las diferentes emocionalidades, creencias y mandatos con que se toman las decisiones. No se puede gestionar lo que no se conoce; si tomamos consciencia de lo que sucede, entonces estamos en condiciones de tomar mejores decisiones a futuro porque contamos con más información.

¿En qué se benefician las organizaciones al contratar un programa de coaching integral?

Los beneficios son múltiples para las organizaciones. Cuando la dirección de la empresa decide contratar el “Programa 360”, tiene que estar dispuesta a darle un giro a su organización. Ese giro implica comenzar a alinear objetivos personales con organizacionales, y esa alineación impacta directamente sobre la productividad. Otros beneficios que produce el programa son: mejora en la comunicación, incremento en el desempeño, detección de líderes potenciales, toma de decisiones consciente, adaptación a los cambios de manera más rápida, incremento de la motivación y el compromiso del personal.

¿Cuál es la devolución que recibís luego de implementarlo?

El programa es tan profundo que no hay organización ni ejecutivo que haya pasado por él, sin que se haya sentido atravesado. La gran devolución que recibo es que, si bien es un programa organizacional y su objetivo es alcanzar determinados resultados para las empresas, tiene mucho de trabajo sobre la emocionalidad de la persona por lo que, al término del proceso, el cambio impacta en la vida personal del ejecutivo también.

Natalia, ¿Cómo pueden contactarte las Empresas para más información sobre tus Programas para el cambio organizacional?

A través de mi Página Web www.natifigueroamorello.com.ar

Mi perfil de Instagram @nati_figueroamorello

Y mi Perfil de LinkedIn: Nati Figueroa Morello

por CEDOC