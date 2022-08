Dra. Vanesa Mejido

Vanesa, ¿cuál es su formación académica y qué brindas a sus clientes como profesional?

Soy Abogada de profesión y mentora de éxito especializándome en el bienestar físico y mental. Ayudo a profesionales, empresarios y empresarias a obtener resultados extraordinarios en tiempo récord, con métodos totalmente disruptivos para América Latina.

Esto lo llevo a cabo, porque como a todos, la pandemia me modificó. Analicé que mis malos hábitos y falta de disciplina me estaban llevando a la frustración y al estancamiento en mi vida. Además, comprendí que vivimos en un mundo cambiante, veloz, esporádico y fluctuante y no nos podemos permitir perder años en aprender cosas que pueden llevarnos meses o incluso días.

Entendí que la disciplina es la base de la salud física y mental (incluso la salud emocional) y forja el éxito profesional y empresarial. Posibilitando a las personas a gobernar la voz de sus mentes.

La motivación es una chispa, que dura instantes. El verdadero combustible de resultados extraordinarios es la autodisciplina, que se obtiene entrenando la psique.

¿Qué aspectos mentales, psicológicos y físicos consideras indispensables para obtener éxito?

Mi lema es “Físicamente fuerte, mentalmente indestructible”. Invitando y enseñando a desarrollar hábitos correctos de alimentación, gobierno emocional y entrenamiento físico como base de éxito en cualquier área. Esto permite obtener una salud de hierro, entendiendo esta no como la falta de enfermedad, sino como vitalidad, bienestar y energía.

Todos hemos escuchado la popular frase: Debemos hacer lo que amamos, pero se olvidan de la segunda parte de la ecuación, debemos amar lo que hacemos.

Dentro de cualquier proceso habrá cosas que no nos guste hacer. La única forma de acercarnos a la maestría es a través de la repetición y la misma requiere disciplina.

Sostener nuestra disciplina implica muchas veces ir en contra del pensamiento de masas, como me ha pasado a mí con estos principios. Por ejemplo: Debes amarte cómo eres y lo importante es lo de adentro o que esta bien que quiebres tu dieta o no vayas al gimnasio (como sinónimo de amor propio). Olvidando que lo externo es solo un reflejo de nuestro interior.

Esta forma de pensamiento a lo único que nos lleva es quebrar el auto-respeto, el amor propio y a boicotearnos. Perdiendo por malos hábitos y falta de disciplina nuestro bien más preciado: La salud.

Datos de contacto:

Instagram y Facebook: @vanesamejido

Youtube y Linkedin: Vanesa Mejido

Abogada

T°99 F°896 CPACF

T°XXVII F° 567 CALZ

T°202 F°877 Matrícula Federal.

Celular: 11-5487-1413

por CEDOC