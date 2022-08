LA LEY DEL ESPEJO EN LA RELACIÓN DE PAREJA

Te quiero contar cómo esta Ley influye en tu vida, día a día, sin que te des cuenta, y te voy a regalar unos tips para que la utilices a tu favor y aprendas a construir vínculos sanos.

Esta regla es una gran herramienta de autoconocimiento y de sanación interior porque te ayuda a entender “el por qué y el para qué” atraes a ciertas personas a tu vida, y repites situaciones en donde predomina el sufrimiento.

La Ley del Espejo muestra las creencias y las heridas que se encuentran en tu inconsciente y cómo afectan a tu vida, especialmente, a tus relaciones.

Lo inconsciente es aquello que tenemos guardado y reprimido, que no sabemos ni siquiera que existe, pero quieras o no, está allí presente y puedo asegurarte que nos condiciona y determina.

En la mente inconsciente se encuentran todas las experiencias y traumas que hemos vivido a lo largo de la vida, especialmente entre los 0 y los 3 años.

Una forma fácil para ver los pensamientos y los programas que tenemos grabados en nuestra mente inconsciente es observar lo que sucede en nuestro mundo exterior.

¿Y qué debo hacer para poder verlos? Observar lo que pasa a tu alrededor, en tu vida, en tus relaciones y cómo reaccionas ante ello.

Mirá hacia adentro y pregúntate ¿Mis vínculos son sanos? ¿Me peleo seguido con las personas que me rodean? ¿Me molestan muchas cosas de los otros? ¿Me quedo en una relación aunque sean crueles conmigo?

Ahora bien, te revelo este secreto: Tu mundo exterior es el reflejo de tu mundo interior.

Sí, así como lees. Ahora te cuento porqué:

Según esta Ley, lo que te molesta, irrita, enoja, te pone furioso o quisieras cambiar en el otro, refleja una información que está en tu interior y que no has reconocido o la estás rechazando en ti.

¿Por qué no lo puedes reconocer? Porque se encuentra en tu inconsciente, en el lugar más profundo e invisibilizado de tu psiquis.

Esa “Parte Oscura” que absolutamente todos los seres humanos tenemos, pero que negamos y reprimimos, es lo que el Psicólogo Carl G. Jung denominó “la Sombra”.

Pero… ¿Qué sucede cuando negamos, rechazamos y no trabajamos estas Sombras? La vida misma, en su infinita generosidad, te seguirá poniendo en frente de situaciones, experiencias y personas que harán de “Espejos”, por lo que, en ellas verás reflejadas esas Heridas de tu Infancia que tienes por Sanar.

Entiendo que es un proceso complejo, sin embargo, no debes desanimarte: estamos en esta vida para aprender. Y si bien hay personas o situaciones que nos parecen crueles e injustas y nos generan mucho daño, ellas te están queriendo enseñar algo y por eso cumplen el rol de un gran Maestro para ti.

Los 4 principios de la Ley del Espejo:

Todo lo que me irrita, molesta o quiero cambiar de la otra persona, está dentro mío y aún no está resuelto, por eso se me presenta para sanarlo.

Todo lo que la otra persona me critica y me juzga, si me molesta o resuena, también está dentro de mí, tampoco está resuelto y debo trabajar en ello para sanarlo.

Todo lo que me gusta, amo o agrada del otro, también está dentro de mí y representa todo mi potencial, pero al no poder reconocerlo, lo proyecto en los demás a través de la admiración.

Todo lo que la otra persona me critica o le molesta de mí, pero a mí no me molesta, está dentro de ella, le pertenece y debe trabajar para sanarlo, ya que es una carencia suya que se proyecta en mí.

¿Te sucede que siempre eliges parejas poco amables o egoístas contigo? Y te preguntas: ¿Por qué me pasa esto a mí si yo soy muy solidario y atento con ellas? Ahora te explico: Que te ocurra esto no quiere decir que eres egoísta con los demás, sino que estas personas llegan a tu vida para mostrarte cómo eres contigo mismo.

Seguramente, si se te presentan este tipo de relaciones de forma recurrente, seas muy generoso y des todo por los demás, pero ¿Qué hay de ti? ¿Cómo eres contigo? ¿Te priorizas? ¿Te cuidás? Seguramente la respuesta sea “no”.

En estos casos, la Ley del Espejo te quiere mostrar que debes ponerte por delante de los demás y que toda esa amabilidad que tienes con los otros, la necesitas tener primero contigo mismo.

Generalmente no está hablando de cómo eres tú con los otros, sino de cómo eres contigo mismo.

-¿Por qué es clave aplicar la Ley del Espejo en los vínculos de pareja?

-Te sirve para ver y tomar tu parte de responsabilidad en los conflictos con el otro.

-Te ayuda a exteriorizar tus heridas emocionales y tus patrones, aquello que repites una y otra vez, con diferentes personas y situaciones.

-Te enseña a encontrar la solución a cualquier conflicto, sanando la raíz en ti mismo, ya sea traumas, heridas de tu niñez y/o conflictos con tus padres.

Tu pareja es tu Espejo. Él o ella, irá tocando tus partes más sensibles para que puedas hacerlas conscientes, trabajarlas y sanarlas. La relación de pareja es una gran "Escuela de Amor".

-La Ley del Espejo aplicada a la traición en una relación:

Cuando hay una traición en la relación, la Ley del Espejo te muestra cómo te estás engañando a ti mismo. Cada vez que el otro te miente, pregúntate: ¿Cuál es mi manera de mentirme a mí mismo acerca de esta relación?

La Ley del Espejo te ayuda a tomar consciencia de tu dependencia y adicción hacia el otro, para así comprender que debes sanar una “Herida de Abandono”.

Entiendo lo que sientes, créeme, es ese temor que te inunda de tan solo pensar que podrían abandonarte o dejarte y una sensación de inseguridad constante respecto a tu pareja.

La Herida de Abandono hace referencia a aquellas secuelas que nos dejó el haber vivido o sentido un abandono cuando éramos niños, ya sea físico o emocional, por parte de nuestros cuidadores principales.

Entonces, si vives situaciones donde tu pareja te maltrata, esta Ley te ayuda a reconocer de qué forma te maltratas a ti mismo. Si vives humillaciones pregúntate: ¿De qué forma yo me humillo? ¿En qué situaciones?

El “otro” es un Espejo perfecto, solo es cuestión de tiempo para finalmente poder ver tu Reflejo.

Asumir la importancia y la eficacia de la Ley del Espejo, y aplicarla en tu relación de pareja, te ayuda a reconocer, aceptar, integrar y a hacer visible tu Sombra.

Siempre estás con la persona perfecta, en el momento perfecto, para que puedas aprender a través del otro algo sobre tí que necesitas Sanar.

La atracción, el deseo, el sexo y el amor, son el “pegamento” para que se queden juntos: son maestro y alumno, al mismo tiempo, el uno del otro.

Te animo a reflexionar sobre qué tienen en común todas las personas que en tu vida te hacen enfadar o te sacan de tu centro. ¿Qué es lo que ha dicho o no dicho, hecho o no hecho, esta persona que te ha molestado? ¿Cómo te has sentido en esa situación?: abandonado, rechazado, traicionado, humillado, inferior, etc.

En todas estas experiencias que te resultan negativas, hay una emoción común que se repite una y otra vez, animate a encontrarla.

Escríbelas en un cuaderno, y anota de qué forma te haces a tí mismo aquello que le reclamas al otro. Allí está tu herida, allí están tus patrones.

Recreamos lo que rechazamos de nuestro pasado para poder liberar ese dolor.

La única manera para salir del sufrimiento que la herida provoca, es asumir nuestra parte de responsabilidad en la relación, realizando la parte del trabajo de Sanación que nos corresponde.

Y recuerda, nadie puede llenar tu vacío interior: La responsabilidad es de cada uno de nosotros y nadie puede hacerlo en nuestro lugar.

Te entiendo, yo también pasé por esto y créeme que sé que reconocerlo no es nada simple. Si bien estamos ante un proceso que resulta doloroso, puedo asegurarte que es la mayor muestra de amor que puedes hacer por tí.

Es un acto de total valentía poder hacernos responsables de lo que sentimos y visibilizar nuestras Sombras.

Mi intención es mostrarte, desde otra perspectiva y con la convicción de saber que va a ayudarte, el “por qué y para qué” de tus conflictos en tu Vínculo de Pareja.

Con mucho Amor, Marcela Ré.

por CEDOC