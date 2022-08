Juanka Peña: “Lograr una relación sana es ventajoso para ambas partes”

Desde 2015, Juanka Peña se dedica al coaching, especialmente con mujeres, dándole un enfoque hacia relaciones óptimas, el éxito personal y el desarrollo de la mentalidad ganadora. “Primero fue mi propia necesidad individual de alcanzar un crecimiento personal, luego fui descubriendo la necesidad de conectar con otras personas acercándoles esas herramientas para ellas también pudieran lograr relaciones sanas”, asegura Juanka.

- ¿Qué es una relación sana?

Son relaciones que se vuelven vitales para nuestro bienestar mental, nuestra salud emocional y para poder desarrollarnos en nuestro día a día. Nos entendemos como seres sociales y emocionales y necesitamos del contacto y el apoyo de otros para alcanzar ese bienestar. Una relación sana comienza por un sentido del NOSOTROS, antes que del YO, pero sin negar la individualidad de las partes. Por lo tanto, hay un acuerdo para ir por metas en común, en la misma dirección, pero también para respetar el crecimiento individual de cada quién.

- ¿Las relaciones sanas siempre están vinculadas con lo afectivo-romántico?

Las relaciones sanas no son exclusivamente en el campo del amor de pareja, sino que incluyen también a nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo y personas con quienes contactamos de forma regular. Con este tipo de relaciones se hace presente las ganas de conectar con el otro más a menudo. Lograr una relación sana es ventajoso para ambas partes.

- ¿Qué características básicas tienen para ser consideradas sanas?

Son varias. Primero, ese sentido del ‘nosotros’ y no solo del ‘yo’, el entendimiento emocional del otro, la empatía, la confianza, tener metas en común, entender los límites del otro, el compromiso, el respeto, la honestidad, la buena comunicación, la reciprocidad, el humor, el afecto, en el caso de las parejas intimidad y también una forma de lidiar con los conflictos que puede haber. Es decir, “aprender a pelear”. ¿Cómo vamos a tener nuestras peleas? ¿Cómo las vamos a resolver? ¿Dónde vamos a pelear y dónde no?

- ¿Qué es y cómo se trabaja para lograr una mentalidad ganadora?

Por primera vez se habló de ‘winning mindset’ o mentalidad ganadora en el tenis y se fue extrapolando a otros deportes o incluso fuera de la cancha. La verdad es que ‘los juegos que jugamos’ sobrepasan lo deportivo y las victorias ocurren primero en nuestra mente antes que en la realidad. Es tan simple como esto: es muy raro encontrar un ganador que se haya imaginado y repetido una imagen de derrota antes de ganar. Generalmente, hay una coherencia entre lo que pensamos y logramos después. Ahora, no es tan sencillo como “¡Imagínate ganando y lo harás!” En los procesos que trabajamos con mis coachees, con mis clientes, hacemos énfasis en la confianza sobre las habilidades que vamos desarrollando y lo que una persona puede lograr con esas habilidades, independientemente de las circunstancias, Pero también es el desarrollo de la resiliencia y la manera de enfrentar nuestras derrotas las que nos define como ganadores, porque le damos un resignificado a lo que sucedió, lo traducimos como APRENDIZAJE.

- ¿Entonces una mentalidad ganadora se puede entrenar?

La mentalidad ganadora se adquiere y se entrena. No solo se nace, se puede desarrollar, pero requiere de un medio idóneo y de la aplicación de lo aprendido al ‘siguiente partido’, al campo de juego, ¡a la VIDA REAL!

- Una de las herramientas que usás es el Laser Coaching. ¿En qué consiste?

A la gente le llama la atención el término Laser Coaching, y precisamente el término se debe a que, como hace un láser, trabajamos apuntando a un objetivo específico, en sesiones intensas, de corta duración, de aproximadamente 20-30 minutos. ¿Pero no podemos quedarnos más tiempo? Si trabajamos excelente y resolvemos el bloqueo, removemos la limitación o encontramos una solución al problema… ¿para qué necesitaríamos más tiempo?

- ¿Cómo llegaste a este método?

Fue de una manera convergente, el método vino a mí. Fue mientras exploraba en mis sesiones, precisamente, como conjugar la PNL, la Hipnosis Ericksoniana, el uso de dinámicas arquetipales y lúdicas, la Comunicación No-Verbal y otras habilidades y capacidades. Cuándo me formé como Laser Coach entendí que este método me permitía y requería que involucrase todas estas capacidades. El método contemplaba esa amalgama en un proceso rápido, estructurado y de pocas sesiones.

- Además del tiempo de la sesión, ¿en qué se diferencia de otros tipos de coaching?

Encuentro en el Laser Coaching un trabajo más enfocado y la habilidad del coach para encontrar el punto de quiebre, de explorar sobre los obstáculos, límites o bloqueos. Desarmarlos en una sola sesión ya representa un cambio importante para el cliente. Una sesión de coaching no puede durar una eternidad, ni los procesos de Coaching ser interminables. Mis clientes quieren optimizar su tiempo y obtener resultados duraderos. Lo hacemos a través del Laser Coaching.

- ¿Cuáles son las diferencias entre coachear a un hombre o a una mujer?

Como docente, todos mis cursos han tenido una mayoría de 60 a 80%, y en algún caso 100% de público femenino, Entendí que mi mensaje era bien recibido por las mujeres y lo agradecí y agradezco profundamente. ¡No podía cerrar los ojos a este particular! Creo que las mujeres suelen presentar un mayor interés por trabajar lo que se conoce como habilidades blandas, el saber comunicarse, el crecimiento personal a través de las emociones, buscar sanar relaciones o vínculos y es, precisamente, en dónde estoy enfocando todo mi trabajo, mis formaciones y mi estudio. El trabajo que hacemos, ya sea en los procesos grupales o uno a uno, con cada una de mis clientas, me sorprende, me enorgullece por sus logros, la rapidez de sus avances, su compromiso y apertura al cambio que quieren vivir. Me siento afortunado de poder trabajar con mis clientes.

