El ahorro: una necesidad y ¿cómo podemos hacerlo?

¿Qué es ciertamente el ahorro? Esta es una pregunta que todos creemos conocerla y la verdad es que no es así. Por definición el ahorro es la cantidad de ingresos que una persona, familia, empresa u organismo (público o privado) no le da utilización inmediata, sino que lo reserva para el futuro. Pensar en que ahorrar solo lo puede realizar quien tenga ingresos elevados parte de una premisa equivocada porque todos podemos gastar más de lo habitual y muchos pueden gastar menos de lo habitual. Con este jueguito de palabras lo que les quiero decir es que en estos tiempos de tentaciones muy pocos multimillonarios podrán no saber en qué gastar su dinero y otros tantos dirán que no les alcanza para las necesidades básicas.

El ahorro es un hábito que se debe lograr para conseguir el bienestar futuro y un ahorro bien invertido puede potenciar los ingresos mejorando el estilo de vida de quien lo entendió así, pero ¿por dónde se empieza?

El primer paso es saber, ¿cuánto y en qué lo gasto?, para lo cual resulta importante registrar cada gasto en la escala que sea posible. ¿Estás organizado en tu familia? Anota: alimentación, viajes, escuela, recreación, gastos financieros, los intereses que estás pagando en la tarjeta de crédito, o en el local de electrodomésticos, ¿cuánto pagas en cuotas y lo podrías comprar de contado? ¿necesitas el coche que tenés o te brindaría el mismo servicio uno más económico?, etc. Clasifica cada gasto por su importancia.

El otro aspecto es evaluar los ingresos: ¿Cuáles son los ingresos? ¿Te estás pagando todo tu trabajo? El ingreso no es solo el sueldo a fin de mes. Debes también computarte todas las actividades que desarrollas, todas tienen un valor.

Establece un presupuesto equilibrado donde contemple todo lo imprescindible y elimine lo superfluo, ¿es imprescindible ese café diario con amigos?, ¿es imprescindible esas cenas semanales, esos viajes frecuentes de vacaciones?

Cuando tomaste la decisión de ahorrar, debes sacar el monto ¿digamos 10%? Separándolo primero. Luego, debes ajustar el presupuesto al 90% restante. Eliminando gastos superfluos y con el presupuesto en mano no se te hará difícil llegar. Aplicando disciplina de ahorro comenzarás a ver que se puede.

Hasta aquí vimos cómo llegar a separar un dinero de ahorro, pero con esto solo no alcanza, se acabó la época de la alcancía (el chanchito) como acostumbraban nuestros antepasados, hoy la inflación erosiona rápidamente ese ahorro, con la inflación el dinero no puede quedar como tal, dormido en algún recipiente o como vulgarmente se dice debajo del colchón, hoy es imprescindible avanzar al próximo paso: la inversión.

Al hablar de inversión debemos considerar 2 aspectos: el resguardo de valor (a través de la compra de metales preciosos como el oro, la plata u otros que garantizan la preservación, pero requieren de un cuidado especial, la compra de monedas duras (como el dólar, euro etc.) que también sufren algún efecto inflacionario y devaluatorio, y por último la inversión propiamente dicha del ahorro.

La verdadera INVERSIÓN es colocar ese ahorro a producir, pero… ¿cómo? Es sencillo, a través de un agente de bolsa que te asesore (la mayoría lo hace a un costo mínimo o gratis) podés prestarla a cambio de una tasa de interés, comprar emisiones de empresas de Argentina o del exterior y dejar en la mano de sus profesionales. Mientras éstos buscan la forma de ganar dinero para sus empresas están trabajando para vos que formas parte de esas empresas.

por CEDOC