El triple impacto positivo de Arytza

- ARYTZA ha sido reconocida como una de las primeras Empresas B en Argentina. ¿Qué significa exactamente?

Nosotros aprendimos del equipo de SistemaB.org que es tiempo de redefinir el sentido del éxito. Esto significa que la evolución de una empresa o de un proyecto no puede medirse sólo en términos económicos. La rentabilidad es fundamental porque sin ella no hay emprendimiento, no hay línea de productos, no hay equipo posible. Pero no puede ser la única variable. Arytza venía trabajando ya en este sentido y lograr la Certificación de Empresa B -una de las primeras 100 en Argentina- es un buen espaldarazo. Si queremos un mundo habitable, debemos apuntar a crecer generando un impacto positivo en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Éste es el camino.

- La denominada “comunidad de Empresas B”, ¿es una inicitiativa local?

No, se trata de un movimiento global que promueve una Nueva Economía. Es una red que cubre todos los continentes, uniendo empresas con fines de lucro que usan el poder de los negocios para desarrollar una economía más inclusiva y sostenible. Arytza se integra a otras empresas pioneras de la región, pero la mirada global es la misma: ¿qué sentido tiene una economía que crece financieramente y que por su misma naturaleza genera inequidad creciente, acaba el agua y otros recursos de la Tierra, profundiza el individualismo y la exclusión de miles de personas?

En términos concretos ¿qué acciones lleva a cabo ARYTZA para ser miembro?

Efectivamente, implementamos prácticas “B” que no son otra cosa que nuestra manera de movernos. Por un lado, políticas de trabajo con comunidades proveedoras de materia prima en zonas vulnerables; y por el otro, el objetivo firme de provocar el menor impacto ambiental posible. En este sentido, estamos dedicados a la producción primaria para obtener nuestros propios granos de mostaza, y lo hacemos mediante técnicas de cultivo orgánico. Además nuestros productos no se encasillan en lo gourmet y son libres de gluten ya que un porcentaje creciente de la población es celíaco o intolerante. Esto nos llevó a ser 100% libres de gluten en todo el portfolio. Y dando un paso más hacia lo rico y saludable, desarrollamos la única mostaza sin sal del mercado, apta para hipertensos.

- De modo que para decirlo en otras palabras, la nueva manera de hacer negocios es mirar más allá del negocio…

Sí, en todo caso el rango se amplía y hablamos de Sociedad + Medioambiente + Negocio. Necesitamos transmitir una nueva “genética” económica para que los valores y la ética inspiren soluciones colectivas, sin olvidar necesidades particulares. El movimiento de Empresas B no es guiado por ninguna ideología o persona en particular. Es motivado por miles de personas que quieren trabajar por un mundo mejor, con una economía más inclusiva.

