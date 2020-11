Estudio Moroni y Asociados: una vida en la Arquitectura

Algo debe haber en la genética de la familia Moroni, porque la Arquitectura es parte de nuestra vida, reconoce el Arq. Fernando Moroni, titular de Estudio Moroni y Asociados. “Desde muy chico me fui empapando de Arquitectura viendo estudiar y trabajar a mi hermano Mario, 12 años mayor que yo y arquitecto también. Así fui conociendo de qué se trataba esta carrera y profesión que más tarde elegiría yo también. Y efectivamente algo debe haber en los genes, porque tengo una hija arquitecta, Angie, que se abrió camino en una rama diferente a la mía y trabaja con mi gran profesor: Gonzalo Suárez Aboy”, dice Fernando, quien comenzó teniendo por primeros comitentes a los padres de sus amigos del colegio y luego, esos mismos amigos al independizarse.

- ¿Cómo comenzó a proyectar haras, que no son proyectos tan usuales?

Un día, ya a punto de recibirme y haciendo una refacción en un departamento, se rompió el ascensor y tuve que bajar por las escaleras. Al hacerlo, me crucé con un señor chileno, Don Joaquín Barros, que estaba tratando de arreglar su timbre. Me ofrecí desinteresadamente a ayudarlo, y -mientras charlábamos- me contó que se estaba volviendo a Chile en esos días, y me preguntó si yo me animaría a hacer unas refacciones mínimas en su departamento, que a su vuelta arreglábamos. Yo, sin dudarlo, acepté.

Los arreglos se hicieron tal como él lo había pedido. Al año siguiente me volvió a llamar, esta vez para contarme que había comprado un campo en San Antonio de Areco. Yo pensé que también me iba a encargar hacerle algunos arreglos menores, o pintura, pero no... Para mi sorpresa, en el campo no había absolutamente nada: ni árboles, ni luz, ni alambrados. Nada. Esta segunda vez me preguntó si me animaba a hacerle un haras. Y nuevamente, sin dudar, le dije que sí. Y así fue como hicimos el Haras Carampangue, que fue mi primera gran obra, y por eso yo siempre digo que todo vuelve. Este señor se convirtió en mi gran amigo, el que me acompañó y depositó en mí su confianza, haciéndome saber que iba por el buen camino.

- ¿Quiénes conforman hoy el estudio?

Al Estudio Moroni lo conformamos los arquitectos Mariana Sporleder, Mora Varela, Guadalupe Colombres, Emilio Dodds y yo. Una linda mezcla de profesionalidad, experiencia y sangre joven, con la cual me siento plenamente respaldado. Ellos son parte de mi familia, al igual que las tres generaciones de contratistas que nos acompañan desde siempre: los Báez, los Figliuolo y los Palermo. Y como también otros arquitectos que ya pasaron por el estudio y con quienes seguimos en contacto cercano, incluso a veces compartiendo algunos proyectos.

Hemos realizado refacciones de casas y departamentos, locales comerciales, casas en quintas y campos, barrios cerrados, varios haras (Carampangue, Santa María de Araras, La Providencia, Los Aguacates, etc.). Y juntos seguimos encarando nuevos proyectos que -a pesar de la pandemia- están arrancando: más refacciones y obras nuevas en Pilar, San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento, Entre Ríos, Santa Fe, etc. No tenemos un estilo único, sino que buscamos adaptarnos al deseo de cada comitente y a las características del lugar. Creo que lo importante es no perder nunca esa relación personal con el cliente, ese contacto directo y personalizado que hoy puedo decir con orgullo que es la esencia del Estudio Moroni.

Datos de contacto : IG: @estudiomoroni