FB arquitectura: espacios con identidad

En el año 2003, el Arq. Fernando Javier Blousson, fundó FB arquitectura con el primer proyecto para un inversor en un barrio privado en Pilar: Saint Mathews. “A partir de esa obra, continuamos realizando otras en Nordelta y alrededores. Con el pasar de los años fuimos puliendo y formando lo que hoy se conoce como FB arquitectura, donde realizamos inversiones, obras para uso personal y más”, aclara Fernando, egresado de la Universidad de Belgrano en Arquitectura y Urbanismo.

- ¿Al comenzar un proyecto cuáles son los pasos insoslayables que debe seguir como arquitecto?

Al comienzo de un proyecto se analiza el lugar en donde se va a diseñar la obra, así como tambien debemos ver las necesidades de cada cliente y sus gustos para poder desenvolvernos de la manera que el cliente se sienta más satisfecho. Esto ocurre no solo en una vivienda sino también en complejos habitacionales. El siguiente paso es generar el anteproyecto, que corresponde a las primeras ideas y bosquejos. Se trata de mucha prueba y error para lograr cumplir a la perfección los requerimientos del cliente. Luego, se realiza el el proyecto final, y documentación de la obra. Por último, nos ocupamos del gerenciamiento del proyecto, la dirección de la obra y los finales y retoques, no solo del interior, sino también de los exteriores.

- ¿Qué importancia tiene para usted como arquitecto la naturaleza y el entorno?

Más allá de la arquitectura, me gusta mucho la naturaleza y el paisajismo. Me gusta ver el impacto que tienen ambas en la vida de cada persona y como ese impacto refleja lo que cada persona es o siente. También me gusta la forma en que complementan cada una de nuestras obras. No considero que sea algo secundario, como algunos tal vez piensan. Me gusta el diseño, el valor en el detalle y buen gusto desde lo más simple a lo más complejo.

- ¿Qué es lo que más lo motiva en su profesión?

La diversidad de pedidos o ideas que los clientes transmiten y llevar todo eso a lo real, con toda la impronta creativa y del buen diseño que caracteriza al estudio.

- ¿Qué función cumple la empatía en el desarrollo de un proyecto?

La empatía es muy importante. Un proyecto se analiza desde las necesidades de una persona o grupo de personas y sus diferentes usos y costumbres. Uno siempre trata de captar la personalidad del cliente y, para eso, empatizar cumple un rol fundamental. Lograr captar lo que el otro necesita y llevarlo a una idea concreta es fascinante.

- ¿Cuáles son los planes que tiene para el estudio a mediano y largo plazo?

Nuestro objetivo o siguiente paso, es crecer como estudio, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en todo el país y, en algún futuro, en el extranjero con el aporte del proyecto como la supervisión en la dirección de obra.

Datos de contacto : Centro Comercial Pilará, of. 14 y 18, Pilar, Buenos Aires - Tel: (0230) 443 8823 - www.fbarquitectura.com - IG: @estudio.fb