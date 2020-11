Mariana Stange: experiencia y destaque en el mercado inmobiliario

Después de 20 años en el mercado inmobiliario, Mariana Stange decidió fundar en el año 2017 su propia empresa. Ella notaba que el sector en general y el rubro corporativo, que es en el que se especializa, necesitaba un paso evolutivo. Hoy, ella charla con NOTICIAS en una entrevista exclusiva donde nos cuentan en profundidad sobre su propuesta.

“Considero que, al profesionalismo y los datos duros necesarios en todo proceso comercial para un mercado exigente, faltaba la escucha necesaria, la flexibilidad y sobre todo la personalización. Suena a cliché, muchas veces vaciamos los conceptos de contenido, pero lo cierto es que el diferencial de nuestro equipo es la empatía con las distintas partes del negocio”, afirma Mariana.

En la empresa inmobiliaria destacan por su trato único para cada propiedad que comercializan y la excelente relación, no solo con colegas, sino con los distintos profesionales que operan en el mercado. “Esto no es un tema menor, ya que el permanente contacto con arquitectos, desarrolladores, interioristas, paisajistas entre otras profesiones, nutre nuestra gestión y la eleva, además de potenciar nuestra creatividad”, destacan desde la empresa.

Con respecto de sus inicios, Mariana siempre destaca su convicción por avanzar y dar nuevos pasos. “En el momento del “salto”, como me gusta llamar a decisión de fundar la empresa, muchos me decían que no era momento, que era una decisión arriesgada. Sin embargo, soy una convencida que cuando tenés pasión por lo que haces siempre es el momento justo y así acepté el desafío interior y me convertí en emprendedora”.

¿Qué servicios ofrecen a sus clientes y cuáles son sus diferenciales en el mercado?

Asesoramos desde multinacionales hasta estudios profesionales de pocos socios. Soy ingeniera civil y esto me aporta una mirada metódica y de procesos. Mi experiencia como Martillera y Corredora Pública suma el conocimiento necesario para acompañar cada negocio de un modo profesional y acorde al mercado en el cual nos desenvolvemos.

El equipo que me acompaña está formado por profesionales de gran trayectoria. Nos conocemos y trabajamos juntos desde más de 15 años, por lo que la confianza y la complementariedad entre nosotros es total. Contar con un equipo confiable y mantener la comunicación constante entre nosotros, expande nuestro radio de acción.

En nuestras reuniones de prospección, nos invito permanentemente a tirar ideas, a no callar nada. Es como cuando tiras una piedra al agua, no importa cuán chiquita sea, generará movimientos concéntricos cada vez más grandes y llegará a lugares inesperados. Lo mismo nos sucede con los clientes, a veces nos reunimos para tasar una propiedad y terminan comprándonos un terreno. Una comunicación franca y abierta es la base de toda relación exitosa y perdurable.

Hoy en cartera, tenemos desde productos a estrenar, hasta edificios de principio de siglo puestos en valor, que llamamos resilientes: es decir inmuebles que modificaron su uso aggiornándose a las necesidades de este tiempo y hoy compiten con los primeros en valor y ubicación.

¿Cómo se han reinventado con la pandemia?

Este año tan atípico e inesperado sirvió para exponer aún más mi capacidad de oradora y disertante. Si bien desde hace años doy clases en dos posgrados sobre temas relacionados con el mercado corporativo y disfruto hablar en público, hacerlo a través de plataformas como puede ser zoom o IG fue un desafío que nos ha posicionado y redundó en prospectos y negocios.

¿Dónde está puesto su foco y cuáles son las tendencias actuales?

Nuestro foco está puesto en el mercado corporativo, el 80% de nuestra cartera son oficinas en alquiler en Capital Federal y zona norte. Estamos viendo como evolución una búsqueda por parte de las empresas de espacios listos para ocupar que requieran baja inversión de start up, con buenos accesos y posibilidad de gran cantidad de cocheras en la zona.

Llamamos a estos espacios oficinas satélites, una tendencia mundial que ya está arraigando en nuestro mercado es la de tomar oficinas en sitios estratégicos que sean “lugar de encuentro” un par de veces por semana, que permitan intercambiar opiniones de modo presencial lo cual potencia y efectiviza la labor y que complemente el homeoffice, de este modo se logra lo mejor de cada modo de trabajo.

¿Qué han aprendido en estos años de trabajo?

En estos años de trayectoria, he aprendido que tan importante es conocer y manejar datos técnicos y cuantitativos del mercado como índices de vacancia, evoluciones de precios, ratios y valores, como así también entender que como asesores inmobiliarios estamos presentando un servicio a una persona. Tenemos enfrente a un hombre o una mujer, no importa si es un profesional independiente o el presidente de una gran corporación, es alguien que tiene una inquietud y que nosotros como equipo tenemos el expertise y herramientas para solucionar. Manejar lo cuantitativo y lo cualitativo, es el yin y el yang de nuestra gestión.

¿Cómo se proyectan a futuro? ¿qué es lo que se viene en la empresa?

Estamos generando contenido permanentemente a través de nuestros posteos en Instagram y artículos en Linkedin. Nos apasiona nuestro mercado, me gusta investigar y compartir conocimientos. A propósito de este tema, el modo de comunicación con nuestros clientes son los newsletters, se trata de publicaciones trimestrales que editamos con el equipo comercial y de comunicación. En los mismos abordamos temas que son de interés de nuestro mercado y desde la investigación y desarrollo de los mismos.

A su vez, presentamos alternativas de nuestra cartera que “aterrizan” los conceptos y se convierten en ejemplos vivos y alternativas de inversión o alquiler. Las presentaciones son verdaderos eventos donde invitamos a clientes de nuestra cartera, colegas y profesionales del sector. Las realizamos en diversos lugares que tienen que ver con el tema que estamos tratando. Por ejemplo, el news “Las oficinas en la era selfie” fue en FOLA un espacio de 1200m2 dedicado exclusivamente a la fotografía en el corazón de Palermo o el de “Neuroarquitectura” lo hicimos en los jardines de una casa-edificio de oficinas en Belgrano.

Son momentos esperados por todos, no solo por presentar temas de interés sino porque al final se produce de modo natural un interesante networking, siempre con una copa de vino en mano y un buen catering. Creo que es posible disfrutar y hablar de negocios al mismo tiempo.

Este año nos faltó esta última parte, sin embargo, mirando el medio vaso lleno concluyo que la virtualidad nos dió la posibilidad de llegar a lugar más lejanos. Conocimos así colegas y empresarios de Perú, Colombia y España entre otros con los que comenzamos una relación comercial.

Somos una empresa joven con experiencia, es una combinación única que nos potencia y posiciona. A futuro nos veo con un equipo más nutrido de asesores que aporten diversidad desde lo metódico y expertise. Quiero ampliar los canales de contacto con nuestros clientes y poder asesorarlos en sus necesidades residenciales, logísticas y de retail. Estamos trabajando en ello, hacia allí vamos.

MARIANA STANGE, fundadora y líder en MARIANA STANGE REAL ESTATE. Ingeniera civil (MT. 17.100). Corredora Inmobiliaria y Martillera Pública (CUCICBA 7500 - CSI 663).

Datos de contacto Cel: 113492-2434 - IG: @marianastange - LKD: @marianastange - FACEBOOK: @marianastangerealestate - mariana@marianastange.com.