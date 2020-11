Tiempos de crisis, tiempos de oportunidades

La crisis de este año creó una infinidad de nuevos panoramas a nivel social y económico, pero también, al mismo tiempo, muchas oportunidades. En diversos casos las empresas lograron alcanzar el éxito que implicaba mantenerse activas en el mercado junto con los procesos de cambio y adaptación que el contexto implicó. En la maduración de este proceso, cada líder de compañía ocupó un rol central en tanto se vio involucrado colaborando activamente en gran parte de las iniciativas de formación y capacitación, fundamentales para la superación de los equipos y la adecuación progresiva de cada uno de los miembros de la empresa inmersos en esta nueva modalidad laboral a la distancia.

Representa un gran triunfo para EPB&A haber logrado adaptarnos y permanecer por casi 25 años en un país en permanente crisis ofreciendo un servicio íntimamente vinculado a la economía de individuos y empresas y funcionando 100% a comisión. El sector de la cobranza se reafirma como esencial continuamente, aún más en entornos turbulentos.

La clave reside en transformarse, responder y tomar decisiones siguiendo la velocidad de los cambios que se van presentando, amoldándonos a los nuevos paradigmas. Es inevitable tomar riesgos y animarse a invertir y embarcarse en desafíos para mantener la vanguardia en un mercado cada vez más demandante. El escenario actual obligó a todas las organizaciones a ingresar en un proceso de transformación, ya sea desde el servicio o la operativa y trabajar 100% online, acelerando la estrategia en el marco de la digitalización.

En un ecosistema como el nuestro, resulta complejo planificar a largo. Los empresarios y altos mandos se encuentran enfocados en resolver las contingencias que se presentan en el día a día. De algún modo, lo que permanece estable desde el día uno en EPB&A es la posibilidad de ser parte de una organización que crece, que se adapta a las necesidades de nuestro mundo, nuestros clientes y de nosotros mismos. Participar activamente en nuevas oportunidades y posibilidades, dónde cada uno comparte el mismo sentimiento de pertenencia enfocado en la calidad y la ética, preservando siempre la necesidad de nuestros clientes.

Otro desafío en el liderazgo de una empresa, que no se limita a nuestro país, sino que trasciende fronteras, reside en el lugar que ocupa la mujer en estos espacios. La experiencia de ser mujer en la compañía tuvo sus dificultades en el sentido de posicionarse en un mundo de hombres, pero cuando una, sin masculinizarse, toma un camino de responsabilidad y de compromiso genuino, no hay obstáculos posibles. Al contrario, representa una virtud en un lugar donde tal vez no se esperaba tanto por el hecho de ser mujer, teniendo en cuenta el contexto vigente 25 años atrás. Sin embargo, pudimos demostrar grandes resultados que llamaron incluso más la atención por esta característica. El cambio de paradigma que tomó lugar en los últimos años trajo aparejado una mayor inclusión de la figura femenina en el mundo financiero. Si bien, fue necesario quebrar algunas barreras y superarse todos los días, se demostró que los resultados van más allá del género.

Particularmente creo que las mujeres pueden desarrollar un radar de 360 grados con la capacidad de poder ir comprobando en todo momento como están los flancos, identificar cuáles son los inconvenientes que tendrían una rápida solución y a cuáles brindarles el tiempo y dedicación que necesitan. Confío mucho en esto y sostengo que es ideal para este tipo de empresas y para la Argentina porque la mujer es quien mantiene la calma y es el piloto en tiempos de tormentas.

En la actualidad, la mujer ocupa un lugar de empoderamiento como protagonista y líder de organizaciones. Hoy, un tema en auge, 20 años atrás implicaba un verdadero desafío.

Silvana Palmero, presidente del Estudio Palmero de Belizán & Asociados.