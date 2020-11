“La subasta no solo es una oportunidad financiera, es también una oportunidad inmobiliaria”

Infosubastas.com nació en el año 2001 de la mano de Luis Fabián Terpolile, mentor inmobiliario que buscó crear un portal informativo de las Subastas Judiciales de Inmuebles. Hoy desde NOTICIAS conversamos con él quien nos cuentan en profundidad sobre su propuesta. “La empresa se transformó en una Consultora Jurídica Inmobiliaria que comenzó a brindar asesoramiento y representación a los adquirentes de las propiedades en subasta. Hoy, ya con un equipo más numeroso y con relaciones en todo el país, estamos más focalizados en la inversión en Inmuebles Litigiosos de Alta Rentabilidad, negociando con las partes en la etapa previa a la subasta”, destaca Luis.

Según nos cuenta el profesional, resolver el litigio antes de la subasta es muy beneficioso por lo que nos detalla las razones en esta nota. “TODOS GANAN. Para el inversor que compra un inmueble en buen precio y obtiene alta rentabilidad; para el demandado que podría perder la propiedad sin llevarse nada de dinero y para el acreedor que recupera su capital sin tener que pasar por lo tedioso de un juicio que a veces perjudica su crédito”, afirman el presidente de Infosubastas.com

¿Qué tipo de servicios ofrecen? ¿A qué público apuntan?

Tenemos inmuebles en venta en estado litigioso (Usurpados, Sucesiones, partes indivisas, embargados) en todo el país, en precios de oportunidad para duplicar la inversión.

También, contamos con una nómina de inversores que pueden comprarlos. Si el dueño de la propiedad no quiere venderlo en valores bajos nos ocupamos del caso y lo representamos en Juicio hasta que recupere el inmueble o, en casos de divisiones de condominio o embargados. Tratamos de que acuerde la solución más beneficiosa poniendo en valor su inmueble y ofreciéndolo en el mercado tradicional inmobiliario en valores actuales.

Invitamos a pequeños inversores para que puedan participar de manera individual o en grupo, partiendo de montos de U$S 1.000 para la participación grupal y de U$S 10.000 para la individual. En el precio de venta esta incluido el servicio jurídico y el precio a los que venden el inmueble es libre de gastos. Somos especialistas en desalojos y pronto pondremos en marcha el portal “desalojos.ar”

¿Cuál consideran que es su diferencial en el mercado?

Nuestra mayor diferencia es que, a todos los inmuebles en el estado físico y jurídico que se encuentren, le brindamos la solución y lo hacemos vendible o rentable. También el trabajo artesanal de cada caso, el trato personalizado y que el inversor obtenga alta rentabilidad, pero en un producto seguro y tangible, ya que está comprando un inmueble, con la garantía real que eso significa.

Buscamos que se conserve el valor de sus dólares, resguardándolos e incrementando a una tasa que no existe en el mercado. EJ: Si ud compra una propiedad de U$S 50.000 dólares puede obtener una ganancia por alquileres en 3 años de U$S 2500, 3000; ese mismo tiempo le lleva desalojar un inmueble del mismo valor pero que pagó como máximo U$S 25.000. Lo va a vender cuando lo recupere en U$S 50.000 o más.

¿Cuál es el vínculo que se genera con el cliente? ¿Qué inquietudes o pedidos les acercan?

Tenemos tres tipos de clientes, el que vende su propiedad, el que invierte y compra este tipo de propiedades y el que contrata los servicios jurídicos para resolver la situación litigiosa y recuperar el inmueble en disputa.

Los más comunes son los inmuebles usurpados y la solución de conflictos entre dos o tres cotitulares, que generalmente son parientes. El vínculo también se fortaleció desde que brindamos charlas informativas sobre nuestros servicios, en estos tiempos por Zoom.

¿Como se proyectan? ¿Qué es lo que viene a futuro en la marca?

Siempre tuvimos el sueño de ser la plataforma oficial de las subastas judiciales y privadas. La Subasta marca el verdadero valor de Mercado. La gente no valora la venta en remate por la actividad de los “Compradores Habituales” que generan un mercado cerrado, pero eso es una leyenda urbana, existen compradores habituales en todas las actividades comerciales.

Hoy el que tiene la mejor oferta será el mayor postor y, por ende, el adquirente definitivo. Pero nuestra misión es que la gente sepa que la inversión más segura es la de un inmueble y en el caso de los litigiosos, la más rentable. La subasta no solo es una oportunidad financiera, es también una oportunidad inmobiliaria; ya que existen propiedades importantísimas que si no fuera a través de una subasta judicial jamás hubiesen salido a la venta en el mercado.

Datos de contacto: Av Corrientes 1386, 3ro “324” – Teléfono Oficina 1153507567 - www.infosubastas.com - FB: consultorajuridica.inmobiliaria - IG: /infosubastas - terpolile@infosubastas.com - Cel.: 549115884751.

PH: Edi Libedinski.