Estudio Susú Vazquez

Susú, ¿cómo llevas a cabo tu profesión de Abogada en el mundo emprendedor?

Soy Abogada recibida en la UBA. Los primeros años me dediqué al Derecho laboral y paralelamente a la pastelería.

Inmersa como emprendedora, desde mi pastelería, empecé a notar cuanta información faltaba sobre el Derecho. Me cruzaba con emprendedoras que no sabían sobre la necesidad de registrar sus marcas para tener derechos sobre ella y sobre los que cada uno tiene sobre sus obras (textos, fotos, diseños, ilustraciones, etc.) por más que estén publicadas en internet, ni sobre los beneficios de usar contratos para reglar las relaciones comerciales que llevan adelante cada día.

El Derecho nos brinda muchas herramientas para prevenir conflictos y otras tantas para defendernos ante los mismos. Sin embargo, el desconocimiento que hay sobre esas herramientas, las vuelve, muchas veces poco eficaces.

Meterme en ese mundo de los negocios y de la propiedad intelectual, fue un viaje de ida. Un viaje que me llevo a descubrir mi propósito, que es sin dudas, acompañar mujeres en el desarrollo de sus negocios y ayudarlas a empoderarse y protegerse a ellas, y a sus emprendimientos.

¿Cuáles son los servicios que brindas como profesional?

Me dedico a la propiedad intelectual, que abarca la propiedad industrial (marcas, modelo y diseño industrial y patentes) y los derechos de autor. A su vez, a los contratos comerciales.

Mucho de lo que hago, esta relacionado con la protección de los bienes intangibles de un negocio, es decir, aquellos bienes que no ocupan un espacio físico, que no se pueden percibir con los sentidos, como las marcas, el derecho de autor, el know how, entre otros. Sin embargo, pueden llegar a tener un alto valor económico en si mismos y es fundamental protegerlos.

El servicio estrella de mi estudio es el registro de marca. Pero también brindamos el servicio de registro de modelo y diseño industrial y de Derechos de autor.

Además, brindamos el servicio de redacción de contratos a la carta: contratos comerciales; como términos y condiciones y políticas de privacidad, contratos con proveedores o con clientes, contratos para reglamentar las relaciones de intercambio comercial, como, por ejemplo, entre dos marcas o una marca y un influencer, etc.

También brindamos servicio de consultoría legal para asesorar y brindamos información sobre el Derecho, aplicándolo al caso concreto.

¿Qué desafíos tienes por delante?

Mis objetivos a futuro son continuar con el trabajo de posicionarme como Abogada referente en el ámbito de la propiedad intelectual y seguir consolidando mi Estudio y el equipo de trabajo que me acompaña.

Todo esto, en el ámbito nacional, pero también, seguir tejiendo redes para llegar a países de Latinoamérica y España, y poder ayudar, a emprendedores de allá a proteger sus bienes intangibles en nuestro país.

Datos de contacto:

En Instagram: @soysusuvazquez y @estudiosusuvazquez

Web: www.estudio.susuvazquez.com.ar

Mail: [email protected]

por CEDOC