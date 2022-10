FertiLiscen: Investigación e innovación constante

Diego Julio Liscen es el director e investigador a cargo del proyecto que lleva adelante FertiLiscen. “Vengo de una familia de clase media trabajadora, del barrio de Dock Sud, con la cultura del trabajo y el estudio. Soy el primero de la familia en llegar a un título universitario con el que continué especializándome y capacitando para seguir creciendo”, dice Diego, Ingeniero Industrial, con Posgrado en Bioeconomía, Diplomatura de Medios Alternos de Resolución de Conflictos y cursando, actualmente, la Diplomatura en Cultivo y Mantenimiento del Césped Deportivo.

Todo comenzó alrededor de 1995 cuando “me había quedado sin trabajo, y encontrándome en ese momento cursando la carrera de Técnico Superior en Energía con Orientación a Ingeniero Industrial, una carrera que me brindo otro punto de vista en el ahorro de energía y ambiental, comencé a investigar los nutrientes y requerimientos de las plantas como así también toda la biología de las mismas. Investigué para brindarles un alimento de forma natural, que se asimilara directamente y de forma más rápida, que no las quemara, que no degradara la tierra y, un punto muy importante para el cuidado del medio ambiente, lograr utilizar bajo consumo de energía en la producción. Esto era un desafío muy importante para lograr, donde son muchos factores que se tenían que cumplir para llegar a alcanzar el producto buscado”, recuerda Diego.

- ¿Cómo fue todo el proceso para lograr esos resultados que buscaban?

La investigación llevó mucho tiempo, reunir datos, leer libros, realizar cálculos y pruebas para reducir algún error y corregir para llegar a los puntos que nos habíamos propuesto, un camino muy difícil. Después de muchas idas y vueltas, finalmente cumpliremos 13 años con esta empresa familiar, formada por un equipo de gente joven, profesional y emprendedora.

- ¿En qué tipo de productos se especializan?

Fabricamos, distribuimos y vendemos Biofertilizantes Líquidos Naturales de Alto Rendimiento. Ofrecemos productos de múltiple acción, que se adecúan a todo tipo de plantas, céspedes, flores y árboles, y que poseen una alta eficiencia en el corto plazo tras su aplicación. Asimismo, todos los componentes y sustancias de los productos son naturales, por lo cual, preservamos el cuidado del ambiente. La principal Fortaleza está en nuestros productos que contienen más de 21 Propiedades, y que son los únicos biofertilizantes naturales desarrollados en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Facultad de Ingeniería. Son productos que pueden aplicarse por vía foliar, como así también radicular, brindando una más rápida incorporación de nutrientes a las plantas. No utilizamos químicos, lo que lo convierte en un producto 100% natural, que permite la aplicación sobre la planta en forma foliar y radicular brindando la particularidad de aumentar las vías de ingreso.

- ¿Además ofrecen servicio técnico?

Sí, asesoramos técnicamente para que se realicen buenas prácticas en la utilización de nuestros productos y el cuidado del medio ambiente. Brindamos charlas técnicas exponiendo sobre el uso de las distintas formulaciones de los productos que tenemos y aprovechar los beneficios de los mismos, en la recuperación de todo tipo de espacios verdes como así también en plantas como céspedes, flores, árboles y obtener la mejor eficiencia y eficacia de nuestros productos.

- ¿Qué papel juega la investigación en la elaboración de los productos?

En FertiLiscen creemos firmemente que la investigación e innovación constante es la única manera de contribuir de forma original a los problemas ambientales y sociales que enfrentamos en la actualidad. También estamos convencidos de la importancia de cultivar relaciones sólidas y duraderas con nuestros clientes para lograr un crecimiento mutuo. Construimos estas relaciones a partir de las virtudes y beneficios que brindan nuestros productos, sumado a la honestidad, transparencia y sinceridad de nuestro trabajo.

- ¿Qué diferencia encuentra como empresa y en sus productos con respecto a otras compañías de este rubro?

Nuestra empresa surge de un proyecto final (tesis) de grado de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Se realizó investigación y desarrollo más innovación, donde tambiénn pasamos por la incubadora de empresas de base tecnológica en la misma Facultad. FertiLiscen es una empresa 100% nacional y no deriva de ninguna patente o regalías extranjeras. Desde la materia prima hasta la fabricación no se utiliza ningún tipo de sustancias agresivas, ni tóxicas. No hay químicos. El proceso que se realiza es de bajo consumo de energía, de esta forma, contribuimos a la preservación del ambiente, reduciendo al minino la emisión de CO2 dióxido de carbono. En un solo producto resumimos más de 21 propiedades, incorporando de esta manera la mayor cantidad de nutrientes del mercado. Por otra parte, al aplicarse puro en la planta, no quema. Y si se aumenta la cantidad o dosis del mismo, sigue sin quemar. Todos estos resultados fueron probados e investigados durante mucho tiempo y se han realizado ensayos de laboratorio en entidades públicas y privadas que garantizan la composición del mismo.

- ¿Son productos complicados de aplicar, requieren de mano de obra experta?

No, para nada. Es sumamente sencillo. Tenemos diversas fórmulas según las necesidades de las plantas a tratar o el césped del campo deportivo que se deba recuperar o cuidar. Tenemos una línea hogar, paisajismo, parques y jardines, y una línea profesional para campos deportivos. Primero se debe realizar un riego suave antes de aplicar el producto para preparar la planta y que los estomas se dispongan para recibir el biofertilizante. Luego se aplica Fertiliscen. Esto se realiza una vez por semana, y entre 6 y 8 horas después se puede realizar un riego normal, si fuera necesario. Con este sencillo procedimiento se brinda una mayor calidad, vigor y color a plantas de todo tipo.

- ¿Cuál fue el primer club argentino que utilizó los productos de FertiLiscen y qué resultados lograron en los campos de juego?

El primer club que realizamos unas pruebas fue en la cancha de Dock Sud notando resultado en una parte del campo de juego distinto al resto donde no se había aplicado. Pero el primer Club que lo comienza a usar fue Vélez Sarsfield en su estadio. El encargado de la cancha, que fue una eminencia, Lelo Ramón García, lo usó en el 2009 en el último partido con Huracán en el que Vélez sale campeón, ahí fue el comienzo de una relación afectuosa con Lelo y el Club, brindándole asesoramiento para el mejor uso de nuestros productos logrando que tuvieran un césped de mejor calidad.

- ¿Y actualmente, qué clubes los están utilizando?

Es utilizado en el predio de Ezeiza de la AFA, en el Club A. Temperley, Club A. Banfield, Club A. Boca Juniors; Club A. Armenio de Escobar, en el Complejo Deportivo Doble55inco, Aero Golf Coronel Suarez y Asociación de Médicos Municipales CABA, Asociación Argentina de Árbitros, entre otros.

- ¿De qué manera se compromete la empresa con el cuidado del medio ambiente?

La actividad humana irresponsable y altamente contaminante ha puesto al ambiente y la vida bajo peligro. El uso de fertilizantes y otras sustancias químicas sintéticas es parte de este problema. Pero no es irresoluble, al contrario, estamos convencidos de que la actividad empresarial responsable e innovadora puede contribuir a un crecimiento sustentable en el tiempo, que mejore la calidad de vida humana. En este contexto, desde FertiLiscen respondemos de forma ecológicamente sustentable a las demandas de nuestros clientes e, igualmente, generamos conciencia, compromiso y respeto integral del ambiente por intermedio de nuestros productos, servicios y actividades de difusión. Somos una empresa comprometida con la protección del ambiente. Por tal motivo, durante todo el proceso de producción y comercialización tomamos todas las decisiones posibles que contribuyen a un desarrollo sostenible. Por ejemplo, elaboramos nuestros productos en base a materias primas naturales, que son transformadas por intermedio de procesos también naturales, que ahorran energía y no emiten residuos contaminantes. De esta forma, nos diferenciamos considerablemente de otros productos disponibles en el mercado. También, desde el inicio, reutilizamos envases plásticos y promovemos los bidones retornables para disminuir las consecuencias causadas en la naturaleza por el uso y producción de plástico. De hecho, por cada envase reutilizado ahorramos la energía equivalente al consumo de una lámpara incandescente de 60 Watt funcionando durante una hora. Así, FertiLiscen lleva ahorrados 1.744.560 Kw, equivalentes a 29.076.000 lámparas incandescentes de 60 Watt. Esto evitó emitir a la atmósfera más de 1.133.964 kilogramos de dióxido de carbono (CO2), equivalentes a 11.334 tanques de agua de 100 litros. Otra acción que hemos llevado adelante es la de imprimir nuestros folletos y etiquetas en hojas de papel elaboradas a partir de fibras de caña de azúcar y papel reciclado. Esto evita la utilización de cloro gaseoso en el blanqueo de las hojas, que es contaminante. Realizamos actividades de difusión en ferias, eventos y talleres, pues creemos que la preservación del ambiente es una responsabilidad de todos. Tratamos de concientizar a los interesados sobre hábitos que puedan adquirir en la protección ambiental, en prácticas y uso de productos más sustentables.

Mail: [email protected] o [email protected]

FB: Fertiliscen fertilizantenatural

IG: fertiliscenventas

WhatsApp: + 54 9 11 5107-1303

por CEDOC