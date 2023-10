Funcionamiento del Sistema previsional argentino - BRAND

El sistema previsional argentino es un sistema solidario de reparto: los trabajadores activos formales, con nuestros aportes, financiamos las prestaciones de los pasivos, ya sea que perciban jubilaciones o pensiones contributivas o no contributivas. El estado nacional recauda los aportes previsionales personales y los reparte (por ello lo de régimen de reparto) entre los pasivos actuales. A estos fondos se suman otros provenientes de impuestos y del tesoro nacional.

Los números no alcanzan

La relación entre trabajadores formales necesarios para financiar al universo pasivo se perdió hace mucho tiempo, por lo cual la solidaridad no es suficiente. En nuestro país tenemos casi 20 millones de ciudadanos percibiendo alguna prestación del estado nacional entre jubilaciones ordinarias, por invalidez, fallecimiento, regímenes especiales, moratorias, pensiones no contributivas por discapacidad, vejez, madre de siete hijos y AUH. Este compromiso de pago que asumió el estado nacional es de por vida con cada beneficiario mientras se mantenga la situación que dio origen al beneficio.

A su vez, contamos con aproximadamente 10 millones y medio de trabajadores formales, el resto de los ciudadanos son trabajadores informales y los niños; por lo cual no habría más población potable para aportar y alimentar al sistema, a fin de ayudar con la sustentabilidad del mismo.

Alternativa de solución

Ante las posibilidades limitadas de acceder al trabajo formal y las necesidades del sistema de recaudar aportes previsionales para sostener el pago de los beneficios previsionales, una alternativa de solución sería que toda persona que percibe una pensión no contributiva, tenga la responsabilidad de realizar aportes desde los 18 años de edad o desde que accede a la pensión y hasta la edad jubilatoria, incluso que el aporte sea descontado del haber que percibe y derivado al organismo de recaudación previsional. Entonces al acceder a la pensión no contributiva, el titular tendrá aportar obligatoriamente hasta los 60 o 65 años de edad; el sistema tendría mayor recaudación previsional para pagar prestaciones previsionales actuales y los beneficiarios de pensiones no contributivas, al cumplir 60 o 65 años, accederían a la jubilación ordinaria. Excepto los beneficiarios de PUAM.

Actualmente, perciben la pensión no contributiva desde el otorgamiento del beneficio, sin haber contribuido al sistema y sin efectuar aportes, y cuando cumplen la edad jubilatoria, acceden a la jubilación por moratoria, mejorando sustancialmente el haber mensual.

La alternativa planteada conlleva una modificación a la legislación vigente de modo que sea compatible cobrar una pensión con el aporte previsional; de hacerse realidad esto le daría mucho aire al sistema, incrementaría la recaudación previsional para hacer frente al pago de los beneficios a los pasivos actuales.

En definitiva, se podría exigir que del mismo monto de la pensión que perciben realicen un aporte mínimo al sistema a fin de lograr mayor recaudación y sustentabilidad, como ocurre con las moratorias previsionales a quienes se les descuentan las cuotas del mismo haber.

Consultas: [email protected] – Teléfono: 381 5587262

por CEDOC