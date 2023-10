Horacio Beccaria: el grabador que rompe moldes con el color y la forma inaugura la muestra Crear y Compartir - BRAND

¿Qué lo motivó a estudiar grabado en las Escuelas Nacionales de Bellas Artes?

Siempre me interesó el grabado como una forma de expresión artística que combina la técnica y la creatividad, cursando la materia de grabado, descubrí el medio para expresarme. Me formé en las Escuelas Nacionales de Bellas Artes porque me parecieron las más prestigiosas y completas del país.

¿Cómo ha sido su trayectoria como profesor y como artista?

He tenido la oportunidad de enseñar grabado y arte impreso en diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, y de compartir mis conocimientos y experiencias con muchos alumnos y colegas. Como artista, he participado en numerosos salones y exposiciones, tanto nacionales como internacionales y he obtenido varios premios y reconocimientos que me han alentado a seguir trabajando y experimentando.

¿Qué nos puede contar sobre su nueva serie de grabados que presenta en esta muestra?

Es una serie que explora el uso del color y la forma en el grabado, buscando romper con los esquemas tradicionales y crear un lenguaje propio y contemporáneo. Algunos de los trabajos son de gran formato, lo que supone un desafío técnico y estético. Me inspiré en la cultura pop y en las imágenes de la vida cotidiana, tratando de captar su dinamismo y su diversidad, plasmándolo con colores brillantes.

¿Qué opina de la valoración sobre su obra que hace Julio Sapollnik, el curador de la muestra “Crear y compartir”?

Me siento muy honrado y agradecido por las palabras de Julio Sapollnik, que es un gran especialista y crítico de arte. Él ha destacado mi oficio de tallar con gubia, que es una herramienta que me permite lograr una gran precisión y variedad de efectos en la madera. También ha resaltado mi capacidad de unir la forma con el color, que es algo que siempre he buscado en mi obra, sin encasillarme en una disciplina o un estilo.

¿Cuándo y dónde podemos ver la muestra “Crear y Compartir”?

El 5 de octubre será la inauguración de la muestra en la Galería Hoy en el Arte, Juncal 848 Capital Federal y se extenderá hasta el 26 de octubre. Los invito a visitarla.

Contacto:

Instagram: horaciobeccaria.arte

Facebook: horaciojose.beccaria

por CEDOC