Psicóloga Lic. Flavia Cerutti - BRAND

Lic. Cerutti, ¿qué funciones desempeña como profesional?

Me desempeño como psicóloga clínica en mi consultorio online y me dedico a difundir que es posible superar el estrés y los trastornos ansiosos en cualquiera de sus tipos, en especial el trastorno de pánico con y sin agorafobia con terapia psicológica, en pocas sesiones y sin medicación.

A partir de mi propio testimonio de superación del trastorno de pánico, con este tipo de terapia psicológica hace ya muchos años y de los casos que a diario soy testigo de pacientes que reciben el alta y alcanzan una mejor calidad de vida, es que analicé que es necesario difundir esta información, porque en general los pacientes no saben que en psicoterapia hay diferentes enfoques terapéuticos y además existe una creencia muy difundida de que es necesario estar años en terapia hablando del pasado.

En general, como se desconoce el tipo de terapia que es adecuada para su problemática, esto lleva a los pacientes frecuentemente a malgastar su tiempo, dinero y salud en largas sesiones hablando sobre el pasado.

¿Qué aspectos se analizan en una terapia cognitivo conductual y cuáles son sus características?

La terapia cognitivo conductual no desconoce el pasado de las personas, y también que los eventos traumáticos han llevado a pensar, sentir y actuar de la manera que lo hacen actualmente. La diferencia es que en esta terapia se trabaja en corregir lo que es disfuncional en la vida de los pacientes en el momento presente y mirando hacia el futuro, propiciándoles una mejor calidad de vida. En pocas sesiones los pacientes adquieren herramientas para autoconocerse y autogestionarse. Esto significa que desde las primeras sesiones se trabaja para la autonomía de paciente, que no tenga que recurrir a terapia por la misma problemática. Me gusta decir que aprenden a ser sus propios Psicólogos.

La terapia cognitivo conductual es de corte científico, es decir que se trabaja con técnicas que han sido validadas científicamente y que está comprobado que han funcionado en miles y miles de personas en el mundo.

Para estos desórdenes emocionales la terapia tiene un porcentaje alto de casos de superación, por encima del 80%. Pero en casi el 100% de los casos, el paciente logra mejoras significativas y estables desde las primeras sesiones.

La terapia cognitivo conductual es efectiva, eficiente y eficaz para superar los desórdenes emocionales.

Es efectiva porque el cambio es verdadero y real, es eficiente porque optimiza el tiempo, el dinero y la salud de los pacientes y es eficaz porque los cambios son duraderos y estables.

Estoy convencida de que esta sociedad sería mucho más sana y feliz si todos pudieran acudir al menos una vez en su vida a terapia cognitivo conductual.

