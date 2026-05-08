Galicia y CREA presentan "Empresas que Inspiran": un podcast sobre el nuevo paradigma de los agronegocios sostenibles

En un contexto global donde la sustentabilidad ha dejado de ser una opción para convertirse en un activo estratégico, Galicia y CREA anuncian el lanzamiento de una nueva temporada de su podcast “Empresas que Inspiran”. La iniciativa, diseñada por CREA y potenciada por el acompañamiento estratégico de Galicia, presenta casos de éxito de empresas agropecuarias que están transformando su matriz productiva bajo los pilares de la innovación, el propósito y el compromiso comunitario.

El proyecto nace de una premisa clara: las buenas prácticas generan valor multidimensional. No solo benefician al negocio en términos de eficiencia y competitividad, sino que también regeneran el ambiente y fortalecen el tejido social de las comunidades donde operan.

Doña Paula: el caso testigo del primer episodio

La temporada inaugura con la historia de la bodega mendocina Doña Paula, un referente de la vitivinicultura premium que personifica la integración de tecnología y gestión profesional. En el episodio de estreno se detallan los desafíos y aprendizajes de la bodega en su camino hacia la transición orgánica, la implementación de certificaciones internacionales y el uso eficiente de recursos hídricos y energéticos.

El caso refleja los valores que el podcast busca amplificar: empresas que invierten en mejora continua y que entienden que la sostenibilidad es un componente estructural de su competitividad en mercados globales.

Disponibilidad y acceso

El podcast puede escucharse en las principales plataformas de streaming como Spotify, YouTube y Apple Podcasts. Además, para quienes deseen profundizar en la trayectoria de la red, también están disponibles las temporadas anteriores en los canales oficiales de CREA.

Noticias sostenibles

El Informe Integrado 2025 de Grupo Galicia refleja el desempeño económico, social y ambiental de la compañía, y consolida hitos estratégicos que la posicionan como la plataforma financiera privada más grande del país. Bajo el propósito de “mejorar el día a día de más personas”, el documento destaca la adopción de estándares internacionales recientes (GRI y SASB), con foco en la acción climática y una transición justa, elevando los niveles de transparencia. Informe Integrado 2025.

La UCA recordó al Papa Francisco y lanzó un instituto en su honor

Buenos Aires, 29 de abril de 2026. Con música en vivo y distintas presentaciones, la UCA celebró el legado del Papa Francisco a un año de su fallecimiento y lanzó un instituto en su honor. El acto conmemorativo “Francisco para siempre” se llevó a cabo el lunes 27 de abril en el Campus Papa Francisco con transmisión en vivo.

“Para rememorar y recordar a Francisco. Rememorar implica traer a la memoria todos sus saberes, todos sus conocimientos, pero recordar implica traer al corazón, al recordis, sus valores, sus sentimientos, y tratamos de replicarlo en nuestros docentes y en nuestros alumnos”, compartió el rector de la Universidad, Dr. Miguel Ángel Schiavone, al inicio del evento, que fue conducido por el periodista Mariano Yezze.