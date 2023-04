Hola yo, mi nueva versión

¿Algo estático? ¿Qué es eso?, paren el mundo que me quiero bajar, quiero estar un poco más tranquilo, quiero que todo esté bien, ¿Cuándo va a terminar esto?

En constante movimiento, como un flaco que hace malabares en un semáforo en la esquina de Rodríguez Peña en Buenos Aires. Observemos el juego, el equilibrio, una pelota más arriba y la otra más abajo. El movimiento da vida, la vida es un juego constante., ¿Has visto algún juego que se juegue quieto? ¿Cuál es el sentido de una vida sin movimiento?

Vas manejando por la ruta 2, son las 19 horas en pleno marzo, ves un atardecer ¿frenas a verlo? No, ¿No?, porque tenés un objetivo en esa ruta, llegar a un destino. Si observas tu camino de vida y las emociones, sucede lo mismo, cuando frenas en cada episodio, “me dijo”, “me hizo”, “lo vi”, etc., estas demorando la llegada a tu destino…

De eso se trata el juego, por supuesto, el famoso juego de la vida, lleno de distracciones. Celular, propaganda, ofertas, comprar, realitys, mira para acá, mira para allá, entro dos segundos, veo el inicio de Instagram, de Facebook, TikTok, y me demoro cada vez más a esa realización interna, a indagar por un momento qué sentís, dónde estás, qué te gusta, dónde querés ir. Algunos estudios comparten que si querés saber tu estado psicológico debes frenarte 5 minutos y hacer silencio, quedarte quieto y observar ¿Cuál es la emoción que predomina en vos? te invito a que lo compruebes por vos mismo ¿Cuál es tu estado hoy?.

Cámara, luz y acción, toma 1600 ¿Qué me llevo a leer esto? ¿Para qué estoy acá? ¿Hacia dónde voy hoy? Te invito y me invito a elaborar un plan, una brújula de vida, que indiquen tus objetivos, que indiquen en cada etapa de tu vida qué es lo que le da un impulso a tu corazón, dónde quiere estar él, de la mano de tu mente, razón, corazón. Jugar al equilibrio de los dos, y que no vivas un día, mes, año de tu vida sin seguir tu plan, no un mapa, un plan.

¿Dónde estoy hoy?, ¿A dónde quiero llegar?, y que el ¿Cómo? Se lo entregues al universo, a la creación a la que respondas, Dios, la Kabala, y que confíes en tus mil y una versiones de la mano de ese plan, para que descubras, como dice Tony Robbins, el gigante que habita en vos. Porque en realidad vos si sabés dónde querés ir, y a donde querés llegar, pero boicoteas todas tus versiones, ¿Por qué? porque alguien mejor que yo seguro lo merezca más, pero hay algo que no notas, es la brújula que lo guía todo, y es que al cerrar tus ojos todo se termina.

por CEDOC