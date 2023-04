LO QUE UN EQUIPO ESPERA DE SU LÍDER

El lugar de liderazgo, guiando un grupo de personas, es la pieza fundamental que hará que el conjunto avance, retroceda o se mantenga quieto. Quien ocupe este lugar tendrá a su cargo establecer pasos y procesos o crearlos; implementar sistemas y sobre todo será quien baje al campo de acción diario la cultura y los valores que la empresa pregone.

Luego de varios años estudiando y observando equipos, sobre todo en el rubro inmobiliario, tengo la certeza de que cuando los resultados no se alcanzan, hay que prestar suma atención al liderazgo que se está ejerciendo. No hablo de una gestión positiva o negativa, de jefe o líder natural, sino de relevar la integridad, ética, experiencia y capacidad de resolución de conflictos que tenga la persona al mando. En este punto se encuentra siempre la respuesta de cómo se llegó al objetivo deseado, o no.

Habiendo sido líder de equipos, y también habiendo formado parte de equipos de venta puedo afirmar que es de vital importancia para el éxito de cada integrante y de la empresa, que la persona a cargo tenga la experiencia real de haber transitado el camino de sus vendedores, que conozca en detalle los pasos y procesos de las tareas requeridas por haberlas realizado antes. Este punto, genera en los integrantes una mirada al líder desde la admiración, la humildad y la maestría. Entonces, en este punto estamos hablando mucho más que de un líder, nos referimos a un MENTOR en un rol de liderazgo.

Puntualmente la admiración y la cultura que mencioné antes, son la clave de unión de muchas personas hacia un mismo fin, hacia un objetivo en común que tal vez aún no conocen, pero que ya lo vieron claro en alguien que lo logró, que traspasó creencias limitantes, miedos, que adquirió los conocimientos que hoy les requieren a ellos, que implementa modelos de negocios probados, que motiva desde la integridad, la ética y la transparencia y que utiliza estos valores para resolver conflictos también, ahora entonces, con estas bases sólidas y claras estamos hablando de lo que un equipo espera de su líder y de lo que indiscutidamente los llevará al éxito.

