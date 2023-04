Facundo Saparrat, asesor en planificación financiera, cofundador y director de equipo comercial de Grupo Abax, broker especialista en consultoría en finanzas personales y corporativas, desarrolla como la sociedad luego de la pandemia cambió su forma de manejar sus finanzas personales.

“La pandemia mostró el reflejo en la mayoría de las personas cuan vulnerables somos económicamente y sobretodo en países como el nuestro, por supuesto no es algo que no sepamos, pero en el trajín del día a día no nos ponemos a pensar en esto, y creo que al estar en nuestras casas mucho tiempo, viendo que no podíamos ir a trabajar, que cerraban algunos de nuestros negocios o veíamos que nos podíamos enfermar o hasta morir, de alguna manera nos hizo tomar conciencia de que respaldo financiero tenemos a nuestras espaldas para sobrellevar estas circunstancias que llegan sin previo aviso, esto generó que muchas personas se preocupen y empiecen a ocuparse de resolver distintas problemáticas económicas y financieras dentro de una planificación financiera eficiente”.

¿Qué cambios pensas que hubo en el manejo de las finanzas de los argentinos?

Creo que hubo un cambio de paradigmas que generaron que haya un interés o cambio en el manejo de las finanzas, estoy convencido que la pandemia nos sirvió a parar la pelota, futbolísticamente hablando y al faltarnos distintas necesidades aprendimos a valorar más nuestra libertad, nuestra independencia, el poder compartir con nuestra familia y amigos, básicamente poder disfrutar entendiendo que el recurso más importante que tenemos es el tiempo, y para poder disfrutarlo justamente necesitamos de alguna manera estar tranquilos financieramente, en su mayoría muchas personas se vieron en una situación de que tal vez mantenían un buen nivel de vida, pero esto se daba porque todos los días tenían la posibilidad de ir a trabajar y generar sus ingresos, y de pronto el mundo se paró y esto cambió en muchos casos. Nosotros desde la consultora buscamos que nuestros clientes o sus dependientes logren el concepto de la independencia financiera.

¿Qué es la independencia financiera?

No depender de nada ni de nadie financieramente hablando, parece utópico, pero no lo es, en la mayoría de los casos no se cumplen por falta de planificación, conocimiento y porque estamos criados en una sociedad de consumo, cortoplacista que queremos todo ya, sin educación financiera y hasta de falta de confianza por muchos motivos, culturales, sociales, políticos e históricos por distintos sucesos que han generado que la perdamos. Lo que buscamos es lograr que nuestros clientes durante su etapa activa laboral construyan una tranquilidad financiera a futuro, que si siguen trabajando sea por placer y no por necesidad, y que si lamentablemente aparecen problemas como la pandemia u otras eventualidades tengan el respaldo financiero para que ellos o sus dependientes mantengan su nivel de vida sin tener que tomar decisiones equivocadas o esperar ayuda de terceros.

Las personas pensamos que somos racionales, pero en momentos de shock, es donde la emocionalidad nos gana y es donde podemos tomar malas decisiones financieras, por eso es importante estar preparado.

¿Qué le recomendas a una persona que no tiene conocimiento del mundo financiero ni tiempo para dedicarle al manejo de sus finanzas?

En primer lugar la mayoría de las personas piensan que para tener un asesor financiero o meterse en el mundo de las finanzas tienen que tener mucho dinero, y esto no es así, hay perfiles y herramientas para todos, la clave esta en animarse, tener la curiosidad de preguntar y de analizar que hay muchas variables que nos afectan día a día y a nuestro futuro, como la inflación, la devaluación, los cambios políticos y económicos y la falta de claridad hacia donde vamos, el acceso al crédito, la jubilación, etc, lo bueno es que aunque parece que todo es color negro, podemos planificar dentro de estas circunstancias y creo que donde más inestabilidad e incertidumbre hay es donde más tenemos que hacerlo.

En segundo lugar, es entender que la planificación financiera es personal y a medida, el asesor financiero es un médico clínico que mediante una serie de reuniones y un análisis exhaustivo de distintas variables como objetivos y necesidades que el cliente quiera lograr o resolver podrá desarrollar una estrategia para cumplirlos, aún cuando aparezcan amenazas inesperadas como una pandemia u otras eventualidades que lleguen sin previo aviso.

Facundo Saparrat, además de asesorar a personas y empresas en sus finanzas personales y corporativas, se encuentra en la dirección comercial de Grupo Abax, desarrollando equipos y seleccionando asesores que quieran incorporarse a la industria financiera y a su consultora.

por CEDOC