Marisa Taborda

Marisa, ¿cómo fueron tus inicios en tu profesión?

Soy inquieta, extrovertida y apasionada por lo que hago.

Comencé en este interesante mundo del coaching en el año 2014 a mis 43 años, luego de haber transitado un episodio cardíaco a raíz de una dependencia emocional con mi pareja. Está crisis fue el puntapié inicial de lo que en la actualidad soy y hago.

Durante la pandemia, viendo y escuchando los conflictos que se presentaban en las parejas decidí ahondar más en este tema. Continué luego con sesiones presenciales y online con alta demanda, lo cual me llevó a expandirme con charlas y talleres tanto en Argentina como en Paraguay, próximamente en Palermo, (Buenos Aires) y Asunción (Paraguay).

Desde noviembre de 2022 incursioné en el rubro de la juguetería erótica, incorporándolo cómo adicional complementario al servicio que brindo, ya que considero, es necesario el condimento erótico para la sexualidad dentro del matrimonio y para la autoerotización del ser humano.

¿Cuáles son los factores emocionales que impactan en las parejas?

Hoy en día los apegos emocionales son uno de los principales factores de sufrimiento que impactan en las personas y en las parejas fundamentalmente. Sin embargo, si bien esto nos cierra posibilidades, y pone en riesgo nuestra salud, también nos abre un mundo de oportunidades para el Autoconocimiento y el Desarrollo Personal. Y puedo decirlo, por propia experiencia. Ya que un hecho de estas características, me potenció cómo persona y profesional. Actualmente he fortalecido la pareja en la que me encuentro, la misma que años atrás ha sido tan tóxica para mí. Además, comparto las herramientas para que otros puedan hacerlo, participo en canales y medios de difusiones locales y nacionales, como lo son la televisión y radio, como invitada y columnista en Norte Grande Federal y estoy gestando la expansión de mi negocio de forma internacional gracias a dichos medios y las redes sociales. Siempre la elección es nuestra, tenemos la libertad de decidir qué camino tomar para dejar de ser víctimas y pasar a ser protagonistas absolutos de nuestra vida.

¿Cuáles son los servicios que brindas?

Realizo sesiones particulares o de pareja, con talleres y capacitaciones para que puedas adquirir herramientas para potenciar y fortalecer tus vínculos y comunicación, así como también incorporar nuevas alternativas para el goce y placer, que no viene nada mal.

Datos de contacto:

Instagram: @coach_marisa_taborda

Tik tok: @lacoach_marisataborda

Mail: a [email protected]

por CEDOC