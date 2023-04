Ohana: Una nueva manera de mover tu plata

“Ante la creciente inflación es necesario buscar alternativas para no permitir que el dinero en tu bolsillo se devalúe”, dice Leonel Camsen co-fundador de Ohana, asesor financiero y “4ta generación en mi familia y emprendedor inquieto", quien asegura que hay mucha gente que sigue optando por abrir un plazo fijo tradicional o guardar dólares bajo el colchón. Pero poco a poco se imponen las inversiones como resguardo financiero con mayores beneficios y para quienes aún no tienen muy en claro cómo hacerlo, hay aplicaciones como Ohana que brinda la posibilidad de invertir de la mano de profesionales, expertos que pueden ir guiando a quienes no tengan aun mucha idea de qué hacer con sus ahorros.

“Fundamos Ohana en 2019 con el fin dar acceso masivo a los servicios de asesoría financiera que dábamos para pocas personas con mucho capital. Empezamos incluyendo en la app funcionalidades transaccionales para llegar al día de hoy con nuestra vertical de inversiones, producto que seguimos haciendo crecer junto con un gran equipo. Ohana se trata de una billetera virtual con la que se puede, por un lado, depositar dinero, pagar servicios y aprovechar beneficios, y por el otro, crear una cuenta de inversor adaptada al perfil y riesgo que el usuario quiera tomar”, asegura Leonel.

- ¿Qué sucede cuando se crea la cuenta de inversor? ¿Cómo sigue el proceso?

Al crear esa cuenta, el usuario llena un formulario para determinar el perfil y que podamos brindarle una cartera adecuada a su idea y sus objetivos como inversor.

- ¿Cuáles son esos perfiles de inversor traducidas al tipo de inversión?

Se dice que para quienes todavía están entre el plazo fijo o la compra de dólares y buscan no arriesgar tanto dinero, la cartera ideal de inversión es la Conservadora. Para los que se animan a invertir con mayor potencial de retorno, pero sin asumir grandes riesgos, la cartera recomendada es la Moderada. Y para quienes quieran maximizar el potencial de retorno con un horizonte a largo plazo, la cartera Agresiva es la ideal. Una vez definido el perfil de inversor, sólo resta depositar el dinero y empezar a invertir desde $1.000. Lo mejor de este último paso es que es “automático”, es decir, el equipo de Ohana se encarga de administrar esas carteras para cumplir con el objetivo de generar ganancias.

- ¿Qué es lo que hay que hacer para comenzar a invertir con Ohana?

Para empezar a invertir en automático, alcanza con descargar la app en Google Play o en App Store, crear tu cuenta y a partir de allí comenzará una nueva manera de ganarle a la inflación. Nosotros facilitamos todo el proceso, pero el dinero se encuentra invertido en una cuenta comitente que está a nombre de cada usuario. Es decir que el dinero no está en cuentas nuestras. El producto de inversión lo desarrollamos en conjunto con otra empresa del grupo con muchos años de trayectoria donde tenemos una licencia de la Comisión Nacional deVvalores de AAGI (Agente Asesor Global de Inversiones). Esto es muy importante aclararlo porque cada vez se ven más las estafas, esquemas piramidales, traders mágicos o que toman dinero sin ninguna licencia o respaldo, lo cual es muy riesgoso para alguien que quiere empezar a formar una cartera de inversión a largo plazo; ejemplos sobran. En nuestra web tenemos toda la info relacionada a la protección de nuestros usuarios, registros, licencias, términos y condiciones.

www.ohana.digital

https://onelink.to/perfil.ohana

por CEDOC